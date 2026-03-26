Intesa Sanpaolo cambia i vertici delle controllate estere

Intesa Sanpaolo annuncia una serie di cambiamenti ai vertici in alcuni mercati chiave della Divisione International Banks, guidata da Paola Papanicolaou. Le nuove nomine si inseriscono nel piano d’impresa 2026–2029 e puntano ad accelerare la crescita internazionale, rafforzare le sinergie di Gruppo e sviluppare l’acquisizione di clienti digitali. Il gruppo guidato da Carlo Messina opera in 12 Paesi con 7,4 milioni di clienti e 883 filiali, consolidando il proprio focus su innovazione e sviluppo manageriale.

Tra le principali novità spicca la nomina di Luigi Fuzio come amministratore delegato e presidente del consiglio di gestione di CIB Bank Ungheria, subordinata alle approvazioni regolamentari. Fuzio arriva da Intesa Sanpaolo Bank Slovenia, dove ha guidato la banca per tre anni, contribuendo alla crescita e al consolidamento nel mercato locale. Con un’esperienza significativa nel Retail & Wealth Management e una conoscenza approfondita del mercato ungherese, assume la guida di un istituto che, sotto la precedente gestione, ha registrato nel 2025 un utile netto di 191 milioni di euro e attivi per circa 10 miliardi.

Contestualmente, Mojca Kovač è stata nominata a.d. di Intesa Sanpaolo Bank Slovenia, diventando la prima donna a ricoprire questo ruolo nella Divisione International Banks. La sua nomina conferma l’attenzione del Gruppo alla valorizzazione dei talenti interni e alla diversità di genere. La banca slovena, terza nel Paese, ha chiuso il 2025 con un utile netto di 60 milioni di euro e attivi pari a circa 4,3 miliardi.

Nuovo incarico anche per Pál Simák, che a Milano guiderà la Next-Gen Acquisition Machine, iniziativa strategica focalizzata sull’acquisizione di clienti digitali e sullo sviluppo di una piattaforma internazionale innovativa. Dopo dodici anni alla guida di CIB Bank, Simák porta un’esperienza consolidata di crescita ed efficienza operativa.