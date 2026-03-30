L’Assemblea di Eurizon Capital SpA – con il voto dell’azionista unico Intesa Sanpaolo SpA – ha deliberato in data odierna la nomina di Gregorio De Felice, Chief Economist e Head of Research di Intesa Sanpaolo, a Consigliere di

Amministrazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eurizon Capital.

De Felice mantiene la carica di Chief Economist e Head of Research di Intesa Sanpaolo. In passato è stato presidente del CdA della Fondazione R&I (Ricerca & Imprenditorialità, 2022-2025), Presidente di AIAF (Associazione Italiana per l’Analisi

Finanziaria, 2007-2010), Presidente dell’ICCBE (International Conference of Commercial Bank Economists, 2015-2018). Laureato presso l’Università Bocconi, è membro del Chief Economists’ Group della Federazione Bancaria Europea, oltre che dei CdA di Prometeia, ASSBB, Assonebb, ISPI, SRM, GEI, Fondazione per la Ricerca Economica e Sociale, Fondazione Manlio Masi, Robert Triffin International Foundation, Rete Urbana delle Rappresentanze e del Consiglio del principale Fondo Pensioni del Gruppo Intesa Sanpaolo. È autore di numerose pubblicazioni riguardanti i mercati finanziari, l’evoluzione del sistema bancario italiano ed europeo, la politica monetaria, la gestione del debito pubblico.