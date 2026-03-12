Luca Gotti assumerà la direzione commerciale retail di Bper Banca a partire dal prossimo aprile. Il nuovo “Chief Retail & Commercial Banking Officer di BPER”, che fino a oggi è stato alla guida della Direzione regionale Lombardia Ovest, sostituirà Stefano Vittorio Kuhn, che lascerà la Banca per intraprendere nuove sfide professionali. L’amministratore delegato di Bper Gianni Franco Papa ha pubblicamente ringraziato Kuhn «per l’impegno e l’importante contributo umano e professionale prestato in questi anni» e augurato a Gotti gli auguri per il nuovo lavoro.

Ieri, inoltre, il cda della banca ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio di esercizio di Bper e il bilancio consolidato del gruppo. Il cda ha anche confermato la proposta di distribuzione di dividendi complessivi pari a 1,36 mliardi, importo che comprende l’acconto pari a 196.432.365, deliberato nel mese di novembre 2025, e corrisponde ad un pay out pari al 75,2%. Ciò determina un saldo unitario, in contanti, pari a 0,56 euro per ciascuna delle massime n. 2.091.322.638 azioni ordinarie che risulteranno emesse all’esito dell’esecuzione dell’aumento di capitale a servizio della fusione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio. Il dividendo sarà messo in pagamento da mercoledì 20 maggio 2026 (payment date), con data di stacco della cedola (ex date) lunedì 18 maggio 2026 e data di legittimazione al pagamento ai sensi dell’art. 83-terdecies TUF (record date) martedì 19 maggio 2026.