Mediobanca lancia un’Ops su Banca Generali

Il 28 aprile 2025, Mediobanca ha annunciato il lancio di un’Offerta Pubblica di Scambio (OPS) volontaria sulla totalità delle azioni di Banca Generali, per un valore di 6,3 miliardi di euro. L’operazione prevede il pagamento interamente in azioni di Assicurazioni Generali, di cui Mediobanca detiene una partecipazione del 13%.

Questa mossa rappresenta una risposta diretta all’offerta ostile lanciata da Monte dei Paschi di Siena (MPS) su Mediobanca. MPS, con il sostegno di azionisti come Francesco Gaetano Caltagirone e Delfin, ha recentemente ottenuto l’approvazione per un aumento di capitale di 13,2 miliardi di euro, finalizzato a finanziare l’acquisizione di Mediobanca.

L’acquisizione di Banca Generali da parte di Mediobanca mira a rafforzare la posizione nel settore del wealth management, creando un leader europeo con attivi in gestione per 210 miliardi di euro e ricavi annuali di 2 miliardi di euro. Le sinergie previste dall’operazione ammontano a 300 milioni di euro, derivanti per il 50% da risparmi sui costi, per il 28% da incrementi di ricavi e per il 22% da ottimizzazioni nel funding. Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca ha approvato l’operazione il 27 aprile 2025, e l’assemblea degli azionisti è convocata per il 16 giugno 2025 per deliberare sull’aumento di capitale necessario. Se approvata, l’operazione dovrebbe concludersi entro la fine di ottobre 2025.

Questo movimento strategico di Mediobanca non solo mira a contrastare l’offensiva di MPS, ma anche a ridefinire il panorama bancario italiano, consolidando la propria presenza nel wealth management e rafforzando la partnership industriale con Generali. Alberto Nagel, Amministratore Delegato di Mediobanca, ha dichiarato: “L’unione tra Banca Generali e Mediobanca tramite la riallocazione del capitale detenuto in Assicurazioni Generali completa il percorso di trasformazione del gruppo Mediobanca iniziato oltre dieci anni fa quando, alla progressiva vendita del portafoglio partecipazioni, si è affiancato l’avvio delle attività di Wealth Management ed il forte potenziamento di quelle di Investment Banking e di Credito al Consumo. La creazione di un Gruppo diversificato, focalizzato in business con prospettive di crescita ben superiori al mercato, a basso assorbimento di capitale e capaci di produrre ricavi ed utili visibili e ricorrenti è l’obiettivo ultimo che da sempre guida la nostra strategia. Un Gruppo solido e profittevole, che eccelle per creazione di valore per tutti gli stakeholder. Nasce oggi un leader del Wealth Management, che unendo una comune filosofia di eccellenza e performance, si pone come riferimento nel panorama del sistema finanziario italiano ed europeo”.