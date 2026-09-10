L’assemblea straordinaria di Intesa Sanpaolo ha approvato, con il 97% circa dei voti, l’aumento aumentare il capitale sociale (massime 5,7 miliardi di nuove azioni, circa 3,4 miliardi di euro) a servizio dell‘Opas sul Monte dei Paschi di Siena. «Ringrazio i nostri azionisti per il forte sostegno espresso oggi a favore della nostra proposta. L’approvazione dell’aumento di capitale rappresenta un passaggio fondamentale per realizzare l’operazione annunciata lo scorso giugno nei confronti del Monte dei Paschi di Siena e costruire un Gruppo ancora più forte, a beneficio di azionisti, clienti, famiglie, territori e dell’Italia nel suo insieme», ha detto l’amministratore delegato Carlo Messina.

Intesa Sanpaolo affronta questa operazione da una posizione di grande forza, ha continuato Messina. «Siamo tra le banche più profittevoli in Europa e abbiamo dimostrato nel tempo di saper raggiungere gli obiettivi annunciati, mantenere una patrimonializzazione elevata e distribuire valore agli azionisti in misura significativa. L’integrazione con Monte dei Paschi di Siena rappresenta per noi l’acceleratore di una strategia di crescita che sta già producendo risultati importanti».

Il gruppo che nascerà, qualora l’operazione andasse in porto, sarà tra i principali protagonisti del panorama bancario europeo: oltre 27 milioni di clienti al 2029, circa 2mila miliardi di euro di attività finanziarie della clientela e un utile netto superiore a 16 miliardi. Per il periodo 2025-2029 si prevedono circa 61 miliardi di euro di distribuzioni agli azionisti, mantenendo una patrimonializzazione molto solida.