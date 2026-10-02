Il 5 ottobre al Teatro Elfo Puccini di Milano “Tra il fiume e il mare”: ebrei, israeliani e palestinesi a confronto sul futuro della convivenza

A Milano al Teatro Elfo Puccini il prossimo 5 Ottobre ebrei, israeliani e palestinesi a confronto: «Tra il fiume e il mare, per una terra condivisa»

Un incontro tra esponenti del mondo ebraico, israeliano e palestinese per provare a costruire uno spazio di confronto sul conflitto e sulle prospettive di convivenza. È l’obiettivo di “Tra il fiume e il mare – per una terra condivisa”, in programma lunedì 5 ottobre alle 18 al Teatro Elfo Puccini di Milano, promosso dalla rete Mai indifferenti – Voci ebraiche per la pace insieme a LƏA – Laboratorio ebraico antirazzista. L’appuntamento si terrà nella Sala Shakespeare del teatro di corso Buenos Aires 33.

Il titolo parte deliberatamente da uno degli slogan più controversi che hanno accompagnato il conflitto israelo-palestinese. Gli organizzatori scelgono però di sostituire il “dal fiume al mare” con “tra il fiume e il mare”, indicando come punto di partenza il riconoscimento dell’esistenza di due popoli e la volontà di contrastare suprematismi e fondamentalismi.

L’iniziativa riunirà esponenti della diaspora palestinese residente in Italia e del mondo ebraico, proseguendo un percorso di confronto che aveva già avuto una tappa nello stesso Teatro Elfo Puccini lo scorso gennaio. «Tra ebrei e palestinesi un dialogo è possibile, nel rispetto reciproco», spiegano i promotori.

Tra i partecipanti ci saranno Najati Alrabi, medico e membro dell’associazione Sanitari per Gaza; Walid Barakat, imprenditore palestinese cristiano originario di Betlemme; Micol Meghnagi, sociologa dell’Università di Bologna e visiting scholar alla University of California, Berkeley; Emad Qaisi, tra i fondatori della Comunità Palestinese della Lombardia; e la scrittrice e giornalista Widad Tamimi, figlia di un profugo palestinese e di una madre di origine ebraica.

Per Mai indifferenti interverranno Gad Lerner e Stefano Levi Della Torre. È prevista inoltre una video-intervista ad Amira Hass, giornalista israeliana di Haaretz che da molti anni racconta la società palestinese e i territori occupati, e un breve intervento di Hagai Agmon-Snir, fondatore del Centro Interculturale di Gerusalemme e attivista israeliano per i diritti umani.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Matteo Pucciarelli, della rete LƏA, mentre il coordinamento artistico è affidato a Elio De Capitani.

Gli interventi saranno accompagnati da poesie tratte da “48 kg” di Batool Abu Akleen, poetessa, traduttrice e pittrice palestinese nata a Gaza City nel 2005.

L’incontro inizierà alle 18, con apertura della sala alle 17.30. Il biglietto costa 5 euro.