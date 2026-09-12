Opas su Tim, Poste Italiane raggiunge il 66,7 per cento del capitale

Poste Italiane raggiunge il 66,63 per cento di Tim. Le adesioni all’offerta pubblica di scambio lanciata da Poste su Telecom Italia sono salite al 46,5 per cento del capitale. Poste già possedeva il 20,1 per cento di Tim e detenendone oltre due terzi, adesso ha una maggioranza sufficiente a controllare anche l’assemblea straordinaria.

Nella seduta di venerdì, ultima giornata utile, le adesioni hanno superato il 30 per cento del capitale. Sono state infatti conferite 635.897.378 azioni, portando il totale delle azioni apportate all’offerta a 993.608.722 titoli. L’obiettivo adesso diventa quello di arrivare al 90 per cento, quota che impone ai soci di minoranza a vendere le azioni residue. «Se guardate i precedenti è sempre così – aveva del resto detto il ceo di Tim, Pietro Labriola, che, come il resto del management, ha consegnato le sue azioni, ritenendo l’offerta di Poste «congrua» e sensata dal punto di vista industriale. «Le accelerazioni sono negli ultimi giorni – aveva aggiunto – ora la parola al mercato e vediamo cosa dice il mercato».

Il periodo di adesioni all’Opas sarà riaperto per altre cinque sedute di Borsa, dal 21 al 25 settembre. Poste Italiane ha alzato il prezzo dell’Opas, incrementando il corrispettivo dell’offerta attraverso il riconoscimento di una componente aggiuntiva in denaro pari a 0,30 euro per ciascuna azione Tim portata in adesione all’offerta. In particolare, Poste Italiane riconoscerà 1,97 euro per azione Tim, grazie all’aggiunta di una componente extra di 0,3 euro rispetto agli 1,67 euro iniziali. In caso di adesione totalitaria, il controvalore dell’operazione salirebbe a circa 11,35 miliardi di euro, con un esborso massimo in contanti di circa 3,36 miliardi di euro.

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