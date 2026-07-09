Finanza

Sottoscritta una nuova convenzione tra Federalberghi e UniCredit

di redazione

La convenzione dedica una particolare attenzione ai temi ESG con soluzioni su misura per investimenti sostenibili volti all’efficienza energetica

9 Luglio 2026

UniCredit e Federalberghi hanno stipulato una convenzione che prevede per gli alberghi aderenti un’offerta commerciale dedicata, con l’obiettivo di supportare le imprese associate, affiancandole nel loro percorso di crescita.

La convenzione è stata sottoscritta per UniCredit da Luisella Altare e Stefano Gallo, rispettivamente responsabile Corporate Italy e responsabile Territorial Development Italy, e per Federalberghi dal Direttore Generale, Alessandro Nucara.

Federalberghi è la principale organizzazione imprenditoriale del settore turistico-ricettivo in Italia. L’associazione rappresenta le istanze e gli interessi degli albergatori nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali.

In dettaglio il sostegno di UniCredit,  messo a punto sulle specifiche esigenze delle imprese alberghiere, prevede:

  • finanziamenti dedicati per innovazione tecnologica, riqualificazione alberghiera e supporto al circolante anche tramite forme di ammortamento flessibili, che tengono conto della stagionalità degli incassi;
  • un pacchetto di condizioni dedicate per l’accettazione dei pagamenti con carta a supporto di una completa gestione degli incassi per gli alberghi aderenti;
  • un’ampia gamma di soluzioni di leasing, progettate per sostenere in modo flessibile e sostenibile gli investimenti delle strutture ricettive, con la possibilità di integrare e valorizzare le principali agevolazioni e incentivi pubblici disponibili;
  • il programma “Made4Italy” che promuove un modello di sviluppo integrato tra turismo e agroalimentare, volto a valorizzare in chiave sistemica l’insieme degli asset territoriali – culturali, produttivi, paesaggistici e identitari – contribuendo a rafforzarne attrattività e posizionamento competitivo;
  • una consulenza specialistica e il supporto nell’accesso alle misure agevolative previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
  • iniziative di formazione attraverso la Banking Academy, l’offerta strutturata di formazione e financial education che UniCredit in Italia propone, a titolo gratuito, a persone e imprese.

Una particolare attenzione viene riservata dalla convenzione ai temi ESG con soluzioni su misura per investimenti sostenibili volti all’efficienza energetica, alla riduzione delle emissioni di CO₂, all’uso efficiente delle risorse idriche e a servizi orientati a una transizione verso modelli di business più sostenibili.

“Il turismo – commenta Annalisa Areni, Head of Clients Strategies di UniCreditrappresenta un settore strategico per la crescita e la valorizzazione dei nostri territori. In UniCredit siamo al fianco delle imprese che operano in questo comparto, supportandone gli investimenti e accompagnandole nei loro percorsi di sviluppo attraverso la nostra consulenza. La convenzione sottoscritta con Federalberghi consolida la nostra collaborazione orientata a rafforzare la capacità delle imprese di affrontare con successo le sfide e le opportunità di un mercato in continua evoluzione”.

“L’accordo siglato oggi rappresenta un passo concreto per sostenere le imprese alberghiere italiane in un momento in cui l’accesso al credito e la capacità di investire sono più che mai determinanti per la competitività del settore – ha dichiarato Alessandro Nucara, direttore generale Federalberghi . Grazie a questa convenzione, le strutture associate potranno contare su soluzioni dedicate, pensate per rispondere alle esigenze specifiche dell’ospitalità: dalla gestione della stagionalità alla realizzazione di interventi di ammodernamento e riqualificazione. Il turismo merita strumenti finanziari all’altezza del suo ruolo strategico. Con questo accordo dimostriamo che la collaborazione tra rappresentanza di categoria e sistema bancario può produrre risultati tangibili per le imprese e, in ultima analisi, per la qualità dell’accoglienza offerta ai visitatori del nostro paese”.

Unicredit
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