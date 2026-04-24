Un pool di banche ha sottoscritto con Lavazza un finanziamento da 900 milioni

Un pool di banche formato da BofA Securities, BNL BNP Paribas, Crédit Agricole Italia, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Milan Branch, Intesa Sanpaolo (IMI CIB), Mediobanca e Rabobank – che hanno agito in qualità di finanziatori e congiuntamente a BNP Paribas Italian Branch, anche in qualità di mandated lead arrangers – ha sottoscritto un contratto di finanziamento con il gruppo Lavazza, fra le aziende leader a livello globale nel mercato del caffè. Nell’ambito dell’operazione, hanno agito in qualità di sustainability coordinator, BNP Paribas Italian Branch e Intesa Sanpaolo – divisione IMI Corporate & Investment Banking – che ha svolto anche il ruolo di agent.

L’importo complessivo di 900 milioni di euro è articolato in una linea di credito term loan e una linea di credito revolving, entrambe con durata di 5 anni, ed è finalizzato a generiche esigenze del gruppo. Il finanziamento è legato a specifici obiettivi ESG (Environmental, Social and Governance) del gruppo Lavazza, con la previsione di un meccanismo premiante collegato al raggiungimento di determinati parametri di sostenibilità.

Le banche sono state assistite dallo studio legale Hogan Lovells, mentre Lavazza è stata assistita dallo studio legale Eversheds Sutherland.

*