Finanza

Un pool di banche ha sottoscritto con Lavazza un finanziamento da 900 milioni

di redazione
24 Aprile 2026

Un pool di banche formato da BofA Securities, BNL BNP Paribas, Crédit Agricole Italia, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Milan Branch, Intesa Sanpaolo (IMI CIB), Mediobanca e Rabobank – che hanno agito in qualità di finanziatori e congiuntamente a BNP Paribas Italian Branch, anche in qualità di mandated lead arrangers – ha sottoscritto un contratto di finanziamento con il gruppo Lavazza, fra le aziende leader a livello globale nel mercato del caffè. Nell’ambito dell’operazione, hanno agito in qualità di sustainability coordinator, BNP Paribas Italian Branch e Intesa Sanpaolo – divisione IMI Corporate & Investment Banking – che ha svolto anche il ruolo di agent. 

L’importo complessivo di 900 milioni di euro è articolato in una linea di credito term loan e una linea di credito revolving, entrambe con durata di 5 anni, ed è finalizzato a generiche esigenze del gruppo. Il finanziamento è legato a specifici obiettivi ESG (Environmental, Social and Governance) del gruppo Lavazza, con la previsione di un meccanismo premiante collegato al raggiungimento di determinati parametri di sostenibilità. 

Le banche sono state assistite dallo studio legale Hogan Lovells, mentre Lavazza è stata assistita dallo studio legale Eversheds Sutherland. 

*

Commenti

Devi fare login per commentare

Accedi
Dallo stesso autore
Garlasco Cronaca

Garlasco, nuova svolta: “Stasi fuori dalla scena del crimine”, verso possibile revisione del processo

di redazione

Scuola

BPER ha assegnato 240 borse di studio a studenti meritevoli di tutta Italia

di redazione

Polizze

Fideuram e Intesa Sanpaolo Assicurazioni lanciano SFERA+: consulenza e protezione in un’unica soluzione

di redazione

Il quartier Gnerale di Amplifon Grandi imprese

Amplifon, l’assemblea approva il bilancio 2025: dividendo a 0,29 euro per azione

di redazione

Tutti i post

Gli Stati Generali è anche piattaforma di giornalismo partecipativo

Vuoi collaborare ?

Newsletter

Ti sei registrato con successo alla newsletter de Gli Stati Generali, controlla la tua mail per completare la registrazione.