“Una fusione tra Unicredit e Commerzbank” ha detto il Ceo della banca italiana Andrea Orcel “potrebbe lanciare un segnale chiaro, non solo alla Germania, dove la fusione tra HVB e Commerzbank darebbe vita a un leader nazionale, ma anche all’Europa, creando un gruppo paneuropeo e un punto di riferimento per gli altri”. Il Ceo di Unicredit si è espresso così in una call agli analisti, sottolineando che l’integrazione proposta

non è solo una manovra finanziaria, ma un progetto politico-industriale volto a superare la frammentazione del mercato continentale. Andrea Orcel, CEO di UniCredit, è stato chiaro nel descrivere la visione dietro l’integrazione.

In un contesto globale dominato dai giganti di Wall Street e dall’avanzata delle piattaforme digitali, la dimensione diventa un asset strategico imprescindibile per la sopravvivenza. “Questo è il tipo di istituzione di cui sia la Germania che l’Europa hanno sempre più bisogno, un’istituzione più forte, più efficiente e più redditizia, meglio attrezzata per competere e guidare. Un’istituzione adatta al futuro, in grado di competere e vincere sia contro i nuovi operatori statunitensi che contro le fintech”, ha sottolineato Orcel.

La strategia di Piazza Gae Aulenti contempla su due scenari, entrambi descritti come vantaggiosi da Orcel. Il primo prevede di rimanere azionisti di rilevanza senza assumere il controllo, garantendo comunque un rendimento netto superiore al 20%. Il secondo scenario mira al controllo totale tramite l’Ops, a patto che l’operazione generi ritorni superiori al costo del capitale. Orcel ha inoltre rassicurato sull’autonomia del marchio tedesco, affermando che “Commerzbank rimarrebbe una banca indipendente fino al 2028”, tempo necessario per allineare le culture aziendali e i processi industriali.

Nonostante l’apertura al dialogo, il management di Francoforte ha finora “rifiutato di partecipare a discussioni approfondite”. UniCredit, forte dell’esperienza maturata integrando oltre 100 banche, l’ultima in Romania in meno di 9 mesi, punta a dimostrare che Commerzbank può generare un valore sostanzialmente superiore a quello attuale. Secondo Orcel, la traiettoria solitaria dell’istituto tedesco metterebbe a rischio la sua sopravvivenza nel medio termine. Il successo dell’offerta dipenderà ora dal livello di adesione degli azionisti, chiamati a scegliere tra lo status quo e la nascita di un colosso in grado di riscrivere le gerarchie del credito in Europa. Una rimodulazione dell’offerta, ha detto Orcel, sarà presa in considerazione in base al livello di adesione. Ma ha ribadito la convinzione che l’offerta sarà accettata.