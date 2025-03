UniCredit premiata ai Financial Innovation Italian Awards 2024: miglior banca nella categoria HR & Organizzazione

In totale sette prodotti e iniziative dedicati alla trasformazione digitale di UniCredit sono stati premiati in occasione della XXI edizione del Convegno annuale AIFIn “Financial Innovation Day”

UniCredit si aggiudica il primo posto nella categoria HR & Organizzazione e altri sei prestigiosi riconoscimenti al Premio AIFIn sull’Innovazione Finanziaria. La Banca è stata riconosciuta “best-in-class” nella categoria HR & Organizzazione con il progetto “Welfare 4 Caring & Empowering”, un modello integrato di welfare aziendale, progettato per promuovere il benessere e l’inclusione tra i dipendenti, migliorando la qualità di vita individuale e collettiva, rafforzando al contempo, una cultura aziendale basata sul Caring e sulla valorizzazione delle Diversità.

Caring e Inclusione si incontrano, con interventi di education, sostegno e sperimentazione attiva di forme di benessere e di anti-fragilità, all’interno di un ambiente di lavoro che assume sempre più un ruolo di supporto personalizzato verso ogni dipendente, per generare valore che dalla persona, si estende alle famiglie e alla comunità. Il Caring è la base dell’intero sistema di welfare aziendale, per promuovere il miglioramento personale e il cambiamento culturale, l’Empowering è la leva welfare attraverso cui l’azienda valorizza esperienze e talenti unici di ogni dipendente.

Un modello di welfare che favorisce engagement e produttività e che cresce insieme alle persone, più del 90% dei dipendenti ha infatti destinato il premio di produttività in servizi e iniziative welfare, a sostegno del benessere e dell’education.

“Siamo orgogliosi che un osservatorio prestigioso come AIFIn ci abbia riconosciuti come banca leader nel welfare. Continuiamo a investire nelle nostre persone, attraverso un modello welfare integrato che mette al centro valori come il Caring, l’inclusione e l’education, favorendo il benessere personale e organizzativo. Un valore reale confermato dalle nostre persone, che per la quasi totalità hanno destinato il premio di produttività in servizi e iniziative welfare”, ha commentato llaria Dalla Riva, responsabile People & Culture Italia e Coo Italia di UniCredit, afferma:

Inoltre, UniCredit sale sul podio, con:

secondo posto nella categoria Pagamenti grazie a “ Genius Pay “, l’innovativo strumento di pagamento dedicato non solo agli adulti ma anche ai minori di età compresa tra gli 11 ed i 17 anni che consente al genitore di accompagnarli nelle prime spese grazie alle funzionalità di parental control e gestione dei negozi abilitati.

nella grazie a l’innovativo strumento di pagamento dedicato non solo agli adulti ma anche ai minori di età compresa tra gli 11 ed i 17 anni che consente al genitore di accompagnarli nelle prime spese grazie alle funzionalità di parental control e gestione dei negozi abilitati. Secondo posto nella categoria Wealth & Asset Management con “ Il Modello Retail di Consulenza Patrimoniale: UniCredit University Italy certifica l’eccellenza “ . Il nuovo modello di Consulenza Patrimoniale verte e certifica le competenze del futuro, necessarie a supportare l’evoluzione del modello di servizio a 360 gradi, che parte dall’analisi dei bisogni dei clienti Retail per offrire una consulenza personalizzata.

nella con . Il nuovo modello di Consulenza Patrimoniale verte e certifica le competenze del futuro, necessarie a supportare l’evoluzione del modello di servizio a 360 gradi, che parte dall’analisi dei bisogni dei clienti Retail per offrire una consulenza personalizzata. S econdo posto nella categoria Assicurazioni Business con “ UniCredit Allianz My Care Impresa “, la soluzione assicurativa di UniCredit Allianz Assicurazioni dedicata alle piccole e medie imprese Clienti UniCredit, pensata per proteggere la propria attività e/o la proprietà dei locali presso cui si svolgono le attività, da eventi imprevisti che potrebbero comprometterne la continuità aziendale.

nella con “, la soluzione assicurativa di UniCredit Allianz Assicurazioni dedicata alle piccole e medie imprese Clienti UniCredit, pensata per proteggere la propria attività e/o la proprietà dei locali presso cui si svolgono le attività, da eventi imprevisti che potrebbero comprometterne la continuità aziendale. Secondo posto nella categoria Sustainability con “ Road to Social Change “, il programma di formazione sulla Sostenibilità Integrale che UniCredit, attraverso la sua Banking Academy, offre a PMI e Organizzazioni Non Profit per sostenere la crescita del know how e formare i nuovi Social Change Manager.

nella con “, il programma di formazione sulla Sostenibilità Integrale che UniCredit, attraverso la sua Banking Academy, offre a PMI e Organizzazioni Non Profit per sostenere la crescita del know how e formare i nuovi Social Change Manager. Terzo posto nella categoria Comunicazione con “ UniCredit per l’Italia “ , la piattaforma di comunicazione messa in atto per dimostrare il nostro impegno nei confronti del Paese attraverso azioni concrete volte a sostenere famiglie, imprese, anche del Terzo Settore e comunità locali.

nella con , la piattaforma di comunicazione messa in atto per dimostrare il nostro impegno nei confronti del Paese attraverso azioni concrete volte a sostenere famiglie, imprese, anche del Terzo Settore e comunità locali. Terzo posto nella categoria HR & Organizzazione con “Future proof skills: il nuovo approccio al reskilling della UniCredit University”, un progetto di riqualificazione professionale interna che investe nelle competenze del futuro, garantendo alle persone le abilità necessarie ad agire i nuovi ruoli, in linea con le sfide di trasformazione del settore.

L’AIFIn “Financial Innovation – Italian Awards” è un riconoscimento annuale che ha lo scopo di promuovere il ruolo dell’innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario. Questo premio è parte dell'”Osservatorio AIFIn Innovazione Finanziaria” come punto di osservazione privilegiata sulla propensione all’innovazione delle istituzioni finanziarie e sulla loro capacità di anticipare e guidare i cambiamenti di mercato.

La selezione dei progetti vincitori avviene secondo principi di indipendenza, obiettività e trasparenza: i rappresentanti degli enti organizzatori del concorso hanno selezionato i progetti finalisti, che sono poi stati sottoposti all’attenzione di un Comitato Scientifico, composto da esponenti del mondo accademico, che ha determinato in completa autonomia la classifica finale. I giurati, che cambiano ogni anno, vengono selezionati sulla base di specifici criteri di indipendenza.

In questa edizione del Premio sono stati analizzati 68 progetti in totale. Il premio è stato consegnato nell’ambito del Convegno annuale AIFIn Financial Innovation Day, presso la Camera di Commercio Svizzera in Italia, il cui tema di questa edizione è stato l’approfondimento su “AI e Data Driven Innovation”.