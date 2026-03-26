A UniCredit il premio Abi 2026 per l’innovazione nei servizi bancari

Nell’ambito della sedicesima edizione del premio ABI per l’innovazione dei servizi bancari, Unicredit si aggiudica il primo premio nella categoria “Innovazione per la sicurezza e resilienza digitale” con il progetto “Riconoscere e difendersi dalle truffe digitali”, realizzato dalla Banking Accademy di UniCredit con il contributo delle funzioni aziendali dedicate alla customer experience e alla sicurezza del gruppo guidato da Andrea Orcel.

La premiazione ha avuto luogo nell’ambito del Forum annuale ABI Lab. Il progetto nasce con l’obiettivo di educare e sensibilizzare clienti e cittadini di tutte le età a riconoscere, prevenire e gestire le truffe digitali, promuovendo comportamenti responsabili come presidio contro le frodi. Il progetto “Riconoscere e difendersi dalle truffe digitali” è un programma di formazione che si distingue per un approccio integrato e multicanale, sviluppato su diverse direttrici pensate per raggiungere in modo efficace le varie generazioni.

L’iniziativa comprende corsi in presenza, organizzati su tutto il territorio nazionale e rivolti ad adulti e anziani, tenuti dai “Volontari di Competenza” (dipendenti ed ex dipendenti che scelgono di diventare volontari, mettendo a disposizione le competenze che hanno maturato nel loro percorso professionale, con lezioni e tutorship all’interno dei programmi Banking Academy.

Parallelamente, sono stati realizzati contenuti video diffusi sui principali social media – TikTok, InstagramFacebook – per intercettare la Gen Z, oltre che genitori e nonni. Il progetto prevede inoltre l’erogazione di percorsi formativi in circa 500 scuole superiori italiane in cui la Banca è attiva attraverso il programma Start Up Your Life.

Il Premio ABI per l’Innovazione nei Servizi Bancari”, istituito nel 2011, promuove il ruolo delle banche nello sviluppo di servizi innovativi, valorizzando il contributo del settore alla trasformazione digitale e al miglioramento dell’esperienza per clienti e comunità. L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto del Premio Nazionale per l’Innovazione (“Premio dei Premi”), promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e conferito su concessione del Presidente della Repubblica presso la Fondazione Cotec.