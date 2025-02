Banca Generali presenta BG Stile Esclusivo, polizza che si fa “suite del risparmio”

Coniugare investimento a lungo termine e protezione del patrimonio, con un focus importante sui servizi per la salute. Da queste premesse nasce la soluzione BG Stile Esclusivo di Banca Generali, la nuova polizza multi-ramo a premio unico lanciata questo mese dalla terza private bank italiana.

“Una vera e propria suite del risparmio”, come la definisce Andrea Ragaini, vicedirettore generale di Banca Generali, “una piattaforma di investimento completa, arricchita da un ventaglio di servizi che ne fanno un prodotto davvero esclusivo”.

Il nuovo strumento assicurativo si fonda su quattro pilastri. Il primo è quello finanziario, che a sua volta combina componenti diverse, assicurative e di risparmio gestito, per adattarsi alle esigenze delle varie tipologie di clientela. In primis la componente Ramo I, una gestione separata con obiettivo di rendimento certo del 2 per cento al netto delle commissioni. A questa gestione separata si affiancano altre due componenti: i fondi interni a gestione attiva affidati ai team dell’Asset Management di Banca Generali, e una selezione di 50 fondi esterni gestiti dalle Sgr partner della banca, alcuni tra i maggiori asset manager globali, che possono vantare performance persistentemente nel primo e secondo quartile negli ultimi cinque anni, e sono selezionabili su base personale da consulenti e clienti. Questa struttura è pensata per combinare investimento a lungo termine, anche azionario, con la priorità storica dei risparmiatori italiani in tutte le fasce di reddito: la protezione del patrimonio.

Proprio la protezione è il secondo pilastro di BG Stile Esclusivo. Questa componente è stata potenziata in modo rilevante, attraverso maggiorazioni dell’importo che vengono pagate in caso di premorienza dell’assicurato e si elevano ulteriormente in caso di infortunio. In base all’età, vanno dal 10 al 50 per cento del premio versato. Un altro livello inedito di protezione assicura agli eredi, sempre in caso di premorienza, il livello massimo toccato dal portafoglio di investimento della polizza nell’anno solare precedente. Tutte integrazioni esenti da imposte.

A questi elementi di protezione del patrimonio si affiancano quelli di protezione della salute, attraverso un ventaglio di servizi: il primo è una centrale operativa per teleconsulti medici disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana, a cui si affianca un servizio di telemedicina, per avere appuntamenti in videochiamata con specialisti nelle 33 principali branche mediche. Infine, il terzo servizio prevede la possibilità di sconti e priorità di prenotazione nelle oltre tredicimila strutture convenzionate con Generali.

Infine, i servizi di prodotto. È presente una funzione di ribilanciamento del portafoglio, che dà la possibilità di spostare gradualmente parte degli investimenti dal Ramo I, la componente ad alta sicurezza, al Ramo III, quello a maggiore potenziale di apprezzamento. A questa si affianca una funzione di decumulo con frequenza e importo dei pagamenti a scelta dell’assicurato, per realizzare una forma di entrata personalizzata. E infine un servizio di riscatto programmato, per restituire il valore della polizza agli eredi in periodi temporali dilazionati fino a un massimo di 20 anni.

La polizza può essere sottoscritta solo da maggiorenni con un versamento minimo iniziale di ventimila euro in un’unica soluzione. È inoltre prevista la possibilità di effettuare versamenti periodici aggiuntivi a partire da cinquecento euro al mese.

