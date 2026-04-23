Nuova proposta integrata per i clienti private: coperture modulari e personalizzabili lungo il ciclo di vita. Il mercato italiano della protezione resta sottoassicurato

Dalla collaborazione tra Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking e Intesa Sanpaolo Assicurazioni nasce SFERA+, una nuova soluzione che integra consulenza patrimoniale e protezione assicurativa, destinata ai clienti delle reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Private Investments.

La proposta si caratterizza per un’impostazione integrata e modulare, basata su un contratto unico e flessibile, che consente di combinare coperture dedicate alla persona, alla famiglia, alla salute e ai beni. Il modello prevede la possibilità di adattare le garanzie nel tempo, modificando massimali, soggetti assicurati e beni tutelati, secondo una logica lifecycle.

Nel dettaglio, la soluzione include:

protezione della famiglia e del patrimonio a fronte degli eventi della vita quotidiana;

coperture per il patrimonio immobiliare, inclusi eventuali immobili a reddito;

servizi legati alla salute, con accesso alle cure e tutela del reddito;

nuove sottoscrizioni fino a 70 anni e rinnovi fino a 90 anni, senza questionario sanitario al rinnovo.

A supporto dell’offerta sono stati attivati servizi post-vendita dedicati e un ecosistema operativo che coinvolge oltre 1.500 professionisti, con strumenti digitali, assistenza dedicata e sistemi di tracciamento dei sinistri.

Il lancio si inserisce in un contesto caratterizzato dall’allungamento dell’aspettativa di vita e da una crescente complessità nella gestione dei patrimoni, che rendono sempre più centrale l’integrazione tra pianificazione finanziaria e gestione dei rischi. In questo scenario, la componente assicurativa viene proposta come parte integrante dell’asset allocation e della tutela del patrimonio nel tempo.

Il mercato italiano della protezione, pur in crescita annua stimata tra il 7% e l’8% e con un valore di circa 23 miliardi di euro, presenta ancora ampi margini di sviluppo. Secondo dati di settore, solo l’11% delle abitazioni è assicurato, mentre la spesa sanitaria privata ammonta a circa 41 miliardi di euro l’anno.

SFERA+ si propone quindi come uno strumento integrato di consulenza evoluta, con l’obiettivo di affiancare gli investimenti nella costruzione, protezione e trasmissione del patrimonio.

L’iniziativa è coerente con le linee guida del Piano d’Impresa 2026–2029 del Gruppo Intesa Sanpaolo, presentato dal CEO Carlo Messina, che individua nella consulenza integrata uno dei principali driver di crescita, insieme allo sviluppo delle attività di wealth management, protection e advisory.