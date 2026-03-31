DAS Assicurazioni e TrueScreen: partnership strategica per la tutela legale digitale

DAS Assicurazioni, compagnia del gruppo Generali specializzata nella tutela legale, e TrueScreen, realtà tecnologica italiana attiva nella certificazione forense dei contenuti digitali, hanno siglato una partnership strategica per rafforzare la protezione dei cittadini nell’ambito delle controversie legali.

L’accordo punta a introdurre strumenti avanzati in grado di garantire autenticità, integrità e valore probatorio delle evidenze digitali, consentendo la certificazione di contenuti come immagini, video, screenshot e registrazioni in tempo reale, con piena validità giuridica. L’obiettivo è contrastare fenomeni sempre più diffusi come manipolazioni digitali, frodi online e furti di identità.

La collaborazione nasce con l’intento di offrire a cittadini, famiglie e professionisti un ecosistema di tutela più completo, capace di rendere le prove digitali incontestabili in caso di contenziosi o illeciti, migliorando al contempo l’accesso alla giustizia.

«Questa partnership rappresenta un’evoluzione naturale del nostro impegno a rendere il diritto più accessibile e la tutela più efficace», ha dichiarato Samuele Marconcini, general manager di DAS. «Integrare una tecnologia che garantisce autenticità e immutabilità delle prove digitali significa offrire un supporto ancora più solido ai clienti, anche in ottica di prevenzione».

Sulla stessa linea Fabio Ugolini, CEO e co-fondatore di TrueScreen, secondo cui l’intesa consente di integrare tecnologie antifrode in un ecosistema di tutela legale strutturato: «In un contesto in cui la fiducia nelle informazioni digitali è sempre più fragile, è fondamentale adottare strumenti che garantiscano l’integrità dei dati fin dall’origine».

La sinergia tra le due realtà introduce così un approccio innovativo alla gestione delle controversie, basato su soluzioni verificabili e protette, con l’obiettivo di affiancare alla gestione dei contenziosi anche una logica di prevenzione attiva.