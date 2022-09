Giorgio Armani sbarca in Galleria e dona mezzo milione a Pantelleria

12 Settembre 2022

Giorgio Armani decide di rafforzare la sua presenza all’ombra della Madunina, aprendo una nuova boutique, esattamente in Galleria Vittorio Emanuele II, al numero civico 61 che, di fatto, va ad implementare la storica dimora sita in Via Sant’Andrea, nel cuore pulsante del quadrilatero della moda milanese, famosa in tutto il mondo.

Dunque, spazio per esporre e vendere accessori e capi delle collezioni maschili e femminili. Due piani, per un totale di 300 metri quadrati, con un concept ideato esclusivamente da Armani in team con i suoi architetti.

L’allestimento di questo nuovo spazio commerciale è avvenuto nel massimo ossequio del grande valore storico e culturale all’interno del quale rimane la boutique, fondendosi alla perfezione con i richiami ottocenteschi cui si riferisce l’interno della Galleria, senza forzare i canoni distintivi di uno dei marchi di moda più autorevoli ed apprezzati di sempre. La pavimentazione originaria composta da marmi e mosaici è stata accuratamente restaurata per l’occasione, mentre le pareti sono state rifinite in calce del Brenta, per gli spazi dedicati alla collezione donna, alla linea occhiali e profumeria, con ampie volte a vela, illuminate centralmente da antichi lucernari, separati da portali ad arco dalle sfumature del platino ed arredi in legno di frassino bagnato nell’argento.

Tendaggi pregni di argenteo luccichio, con pregiate sete, tappeti e lampade della collezione Armani/Casa.

Elemento di novità e sperimentazione architettonica diviene la scala a forma di elica che dona morbidezza e profondità tra piano terra e primo piano, dove si trovano i capi della collezione maschile sia di abbigliamento, accessori e occhiali.

Giorgio Armani dona mezzo milione di euro a Pantelleria, fiaccata dai roghi. La lettera dello stilista al sindaco Campo: “Vengo qui da 40 anni, mi sento un cittadino”

“Frequento quest’isola ormai da quarant’anni, tanto da sentirmene a tutti gli effetti cittadino, eppure non smetto di sorprendermi per la qualità umana così unica e viva di quanti la abitano”.

Con queste parole Giorgio Armani in una lettera si rivolge al sindaco di Pantelleria, Vincenzo Campo, dopo la devastazione che ha subito l’isola a causa degli incendi divampati a Ferragosto. La lettera si conclude con la menzione di una cospicua donazione, dell’importo di mezzo milione di euro, da parte dello stilista piacentino, da destinare ai bambini di Pantelleria, alle strutture dedicate alla sicurezza, alla riserve idriche.

“Le scrivo questo messaggio mosso da un sentimento di ammirazione e gratitudine per tutti coloro che (pompieri, carabinieri, forze dell’ordine, amministrazione comunale, istituzioni e volontari coinvolti) hanno dato il loro contributo per spegnere il terribile incendio”, continua Armani.

Il sindaco Campo, nella lettera di risposta: “La presenza costante e significativa di Giorgio Armani su quest’isola consente di poterlo considerare come un pantesco a tutti gli effetti e l’amore che ha sempre dimostrato non poteva che renderlo parte alla nostra comunità”.