Milano: attesa per la Fashion Week femminile dal 19 al 25 settembre

18 Settembre 2023

La settimana della moda donna per la prossima primavera/estate, sta per andare in scena nella città meneghina, dal 19 al 25 settembre con un calendario ricco di eventi. Attenzione puntata sulla prima collezione di Sabato De Sarno per Gucci ed il ritorno di Tom Ford

Milano- Questi giorni di settembre vedono la moda dominare la scena internazionale, ma anche e, soprattutto, nostrana. Dopo le sfilate in quel di New York e Londra, ora tocca a Milano e poi a Parigi. Insomma, le grandi capitali si accendono per dare spazio a creatività e bellezza, ma pure al guadagno.

In particolar modo, la città meneghina dal 19 al 25 settembre, sarà protagonista della fashion week ,con la presentazione delle collezioni donna, primavera-estate 2024, tutto all’ insegna della grande attesa per debutti importanti e ritorni di fiamma mai dimenticati.

Proprio come accadrà, per Sabato De Sarno alla guida creativa di Gucci e per il ritorno in Italia di Tom Ford, vecchia gloria del fashion style fiorentino e non.

Un calendario assai denso di appuntamenti, per un totale di 167 eventi, 67 sfilate, delle quali 5 digitali e 72 presentazioni.

Presenti, ovviamente, le Maison più grandi: Prada, Versace, Giorgio Armani e Dolce&Gabbana, Gucci e Tom Ford, appunto. Ancora, ritorna sulle scene, Fiorucci, sotto la direzione creativa di Francesca Murri con la “collezione zero”.

Grande assente di questa Fashion Week sarà, Jeremy Scott, che ha lasciato Moschino, proprio mentre la Maison festeggerà i 40 anni di attività, con una sfilata in programma giovedì 21 che celebrerà il fondatore, Franco Moschino.

“Alla Milano Fashion Week serve un giorno in più“, ha precisato Carlo Capasa, presidente della Camera della Moda Italiana. “Non riusciamo più a trovare slot per le sfilate, c’è una densità pazzesca“, ha concluso.

Capasa, intenderebbe, confrontarsi con le altre Settimane della Moda, per apportare una modifica, a quanto pare, necessaria, ai calendari internazionali, in modo tale da evitare il sovrapporsi insostenibile degli eventi e il danno in termini di qualità ed affari per uno dei mercati trainanti dell’economia mondiale.