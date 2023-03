Il meglio delle sfilate di Parigi per le collezioni donna autunno/inverno 2023

10 Marzo 2023

Da Valentino con il suo black tie fino alle novità in casa Louis Vuitton. La Ville Lumière spumeggiante per una dieci giorni all’insegna della bellezza e dello stile che solo la moda è in grado di creare. Tantissimi gli show andati in passerella

Parigi– Quelli appena trascorsi a Parigi, sono stati dieci giorni all’insegna del fashion style di respiro internazionale per le sfilate donna autunno/inverno 2023. Un calendario fittissimo di appuntamenti, che hanno lanciato dopo la fashion week milanese, le tendenze da indossare nella prossima stagione.

Partiamo da Yves Saint Laurent che ha aperto i giochi per il ritorno ad un must degli anni ’80 e ’90: le maxi spalle, a riempire blazer e cappotti che morbidi scendono ad avvolgere corpo e anima di chi li porta. Un motivo trainante, quello dell’importanza dei volumi, andato in passerella anche da Stella McCartney a Valentino, Miu Miu di Miuccia Prada e Raf Simons e Louis Vuitton.

Mix cromatici e motivi multifantasia che animeranno le vetrine degli showroom più in vista delle varie capitali del mondo nei prossimi mesi freddi, con il colore rosso che si annuncia come il protagonista assoluto, abbinato ad una declinazione di grigi e nuances sobrie che favoriranno la scelta di due colori evergreen: bianco e nero. Spazio ai gioielli come accessorio irrinunciabile: esagerati, vistosamente luccicanti e spesso tutt’uno con le varie mise, come i top impreziositi da gioielli portati in passerella da Paco Rabanne.T

Torna Balenciaga, dopo le bufere degli ultimi tempi. Diversi i debutti: da Harris Reed per Nina Ricci, a Ludovic de Saint Sernin per Ann Demeulemeester, Bruno Sialelli per Lanvin, Charles de Vilmorin per Rochas. Giovani ed assertivi, segno che la moda scommette sul nuovo che avanza.

Se Saint Laurent punta tutto sul binomio volume- femminilità, Stella McCartney sceglie cuissardes sopra al ginocchio con un’ impronta come sempre ambientalista ed a sostegno dell’ Animal Welfare, mentre Pierpaolo Piccioli da Valentino, opta per una mini e tacco 10, portati con tanto di cravatta al collo per sovvertire pregiudizi e stereotipi e dare vita al cosiddetto “Black Tie”, un dress-code capace di liberare più che etichettare chi lo indossa. Fino ad arrivare ad un tubino strutturatissimo da sembrare quasi scolpito sul corpo, da Louis Vuitton che si veste di novità. La rassegna fashion parigina viene chiusa dalla sfilata di Chanel che torna al passato, ripescando le camelie e i cavalli, elementi originari del brand. Ed ecco allora che, gli elegantissimi e raffinati fiori, compaiono su abiti, maglie, tailleur ed i richiami equestri fluttuano su pantaloni “alla zuava” con stivali cult stile Mademoiselle Coco, fantina doc.