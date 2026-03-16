16 marzo 1978: il rapimento di Aldo Moro e la lezione dimenticata per la democrazia italiana di oggi

La lezione umana, giuridica e politica di Aldo Moro, padre costituente, insigne giurista e statista, davanti alle nuove prove della Repubblica e al rischio di una deriva demagogica nel referendum del 22 e 23 marzo 2026

La figura di Aldo Moro appartiene a quella rara categoria di uomini politici che non possono essere ridotti alla dimensione del potere. Moro fu certamente uno statista, uno dei protagonisti della Repubblica, ma prima ancora fu un giurista, un pensatore del diritto, un docente universitario, un uomo profondamente consapevole della fragilità delle istituzioni democratiche. La sua vicenda umana e politica attraversa i momenti più decisivi della storia italiana del secondo dopoguerra: la nascita della Repubblica, la costruzione della Costituzione, le grandi trasformazioni sociali degli anni Sessanta e Settanta, fino al tragico epilogo del suo rapimento ( proprio il 16 marzo 1978) e assassinio ad opera delle Brigate Rosse il 9 maggio dello stesso anno.

Ripercorrere oggi il pensiero e l’eredità morale di Aldo Moro non è soltanto un esercizio di memoria storica. È un modo per interrogarsi sulla qualità della nostra democrazia e sul rapporto tra diritto, politica e potere. In un momento in cui il Paese è chiamato a pronunciarsi sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, che propone la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e la modifica degli organi di autogoverno della magistratura. Per comprendere il significato profondo di questo passaggio storico, vale la pena tornare al pensiero di Moro.

Il giurista e il filosofo del diritto

Prima di diventare una figura centrale della politica italiana, Moro fu un raffinato studioso di diritto. Professore di filosofia del diritto e di diritto penale all’Università di Bari e di diritto processuale penale a Roma, egli sviluppò una concezione profondamente personalista dello Stato e della legge. Per Moro il diritto non era una mera tecnica normativa. Era, piuttosto, l’espressione di un equilibrio tra libertà individuale e responsabilità collettiva. Lo Stato democratico, nella sua visione, non poteva mai diventare un meccanismo di dominio: doveva restare un sistema di garanzie, capace di proteggere i cittadini anche dal potere politico. In questa prospettiva, la Costituzione non era soltanto una struttura istituzionale. Era un patto morale tra i cittadini, una architettura delicata fondata sull’equilibrio tra i poteri. Questo approccio maturò anche nel contesto dell’Assemblea costituente, alla quale Moro partecipò come uno dei giovani protagonisti della Democrazia Cristiana. La Costituzione del 1948, alla cui elaborazione contribuì, fu concepita proprio per evitare la concentrazione del potere che aveva caratterizzato il ventennio fascista.

Il padre costituente e la politica della complessità

La politica di Moro si fondava su un principio che oggi appare quasi rivoluzionario: la democrazia vive di mediazione. Per Moro la politica non doveva semplificare artificialmente i conflitti sociali, ma riconoscerli e governarli. Non credeva nella logica dello scontro assoluto, ma nella costruzione di equilibri. È in questo spirito che maturò la strategia dell’“apertura a sinistra”, che portò negli anni Sessanta alla collaborazione con il Partito Socialista Italiano e alla nascita dei governi di centro-sinistra. Più tardi, negli anni Settanta, Moro fu tra gli artefici del dialogo con il Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista Italiano, nel tentativo di stabilizzare il sistema democratico italiano in un momento di gravissima tensione politica e sociale. Quella strategia, passata alla storia come “compromesso storico”, non era un compromesso opportunistico. Era il tentativo di includere nel sistema democratico tutte le grandi culture politiche del Paese, evitando che una parte significativa della società, restasse esclusa dalle istituzioni. Moro era convinto che una democrazia che esclude, è una democrazia fragile.

L’uomo: la dimensione etica della politica

Ridurre Moro alla dimensione istituzionale sarebbe tuttavia un errore. La sua figura colpisce anche per la profondità della dimensione umana. Le lettere scritte durante i 55 giorni di prigionia nel 1978 sono tra i documenti più drammatici della storia italiana. In quelle pagine emerge un uomo consapevole della propria sorte ma ancora capace di riflettere sulla politica, sulla responsabilità e sulla solitudine del potere. In quelle lettere Moro scrive parole che oggi suonano quasi profetiche: la politica, affermava, rischia di diventare disumana quando perde il contatto con la realtà concreta delle persone. Il suo assassinio segnò uno spartiacque nella storia della Repubblica. Non fu soltanto l’eliminazione di un leader politico: fu l’interruzione violenta di un metodo politico fondato sulla pazienza democratica.

La lezione di Moro e il referendum sulla giustizia del 2026

Il referendum del 22 e 23 marzo 2026 chiama i cittadini a decidere su una riforma costituzionale che riguarda l’ordinamento giudiziario: separazione delle carriere tra magistrati, due Consigli superiori della magistratura distinti e la creazione di una nuova corte disciplinare. Come sempre accade nelle grandi riforme istituzionali, il dibattito è polarizzato. I sostenitori della riforma ritengono che essa modernizzi il sistema giudiziario e rafforzi l’imparzialità dei magistrati; i critici temono invece che possa indebolire l’indipendenza della magistratura e alterare gli equilibri tra i poteri dello Stato. Al di là delle posizioni politiche, ciò che colpisce è il rischio di una deriva che Moro avrebbe certamente guardato con preoccupazione: la trasformazione delle riforme costituzionali in strumenti di mobilitazione demagogica. La Costituzione, nella visione dei padri costituenti, non doveva essere terreno di scontro propagandistico. Doveva essere lo spazio della responsabilità collettiva. Moro temeva profondamente la semplificazione populista della politica. Sapeva che le istituzioni democratiche funzionano soltanto se vengono rispettati i loro equilibri interni. Quando il conflitto politico si trasforma in una battaglia contro le istituzioni di garanzia – siano esse la magistratura, il Parlamento o la Corte costituzionale – il rischio è quello di aprire una frattura nella struttura stessa dello Stato.

Il rischio della demagogia

La storia europea insegna che le democrazie non crollano improvvisamente. Spesso si trasformano lentamente, attraverso una serie di modifiche istituzionali che, prese singolarmente, possono sembrare tecniche o marginali. Moro era profondamente consapevole di questo rischio. Motivo per cui, difendeva con forza l’idea di una democrazia costituzionale equilibrata, in cui nessun potere potesse prevalere sugli altri. La sua lezione non consiste nel difendere immutabilmente ogni assetto istituzionale. Le riforme sono necessarie e talvolta inevitabili. Ma devono essere costruite con prudenza, con spirito di condivisione e con rispetto per la complessità del sistema costituzionale. La politica che Moro immaginava era l’opposto della politica dell’urgenza permanente, degli slogan e delle contrapposizioni assolute. Era una politica che si prendeva il tempo di capire.

L’attualità di Moro

Oggi, a quasi mezzo secolo dalla sua morte, la figura di Aldo Moro continua a interrogare la coscienza civile del Paese. Il suo insegnamento non è legato a una specifica posizione politica o a una singola riforma istituzionale. È qualcosa di più profondo. Moro ci ricorda che la democrazia non è soltanto un sistema di regole. È una cultura della responsabilità, della prudenza e della mediazione. In un’epoca dominata dalla velocità del consenso e dalla semplificazione demagogica, la sua voce continua a suggerire una verità scomoda: le democrazie sopravvivono non grazie alla forza dei leader, ma grazie alla solidità delle istituzioni e alla maturità dei cittadini. Ed è forse proprio questa la domanda che ogni italiano dovrebbe porsi davanti a una riforma costituzionale: non soltanto cosa cambierà domani, ma che tipo di democrazia vogliamo consegnare al futuro.