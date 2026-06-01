Il valzer delle poltrone: il capitalismo di Stato tra dinamiche di partito e strategie industriali

Nel cuore del sistema economico italiano si consuma periodicamente un rituale che definisce, molto più di una manovra finanziaria o di un dibattito parlamentare, i reali equilibri del potere nazionale. È il rinnovo dei vertici delle grandi società partecipate dallo Stato. Quando colossi come Eni, Enel, Leonardo, Poste Italiane e Terna giungono alla scadenza dei mandati dei rispettivi consigli di amministrazione, i palazzi della politica romana si trasformano in veri e propri centri di negoziazione commerciale. Questo fenomeno, tutt’altro che passeggero, rappresenta il fulcro di quello che gli analisti definiscono il “capitalismo di Stato all’italiana“, un modello ibrido in cui logiche di mercato globali e appetiti di scuderia politica si intrecciano in modo inestricabile.

Il peso economico e strategico dei colossi pubblici

Per comprendere la portata di questa partita, occorre guardare ai numeri che queste aziende muovono, non solo in termini di fatturato, ma di rilevanza strategica. Parliamo di realtà che complessivamente capitalizzano centinaia di miliardi di euro a Piazza Affari e che gestiscono le reti infrastrutturali, l’approvvigionamento energetico, la sicurezza tecnologica e la logistica dell’intero Paese. Le decisioni prese nei consigli di amministrazione di queste società orientano la politica industriale nazionale e determinano la credibilità dell’Italia sui mercati finanziari internazionali. Eppure, la scelta di chi debba sedere sulla poltrona di amministratore delegato o di presidente risponde spesso a logiche che con il merito manageriale hanno un legame puramente incidentale.

La liturgia delle nomine e il bilancino politico

La cabina di regia di questo risiko si trova stabilmente all’interno del Ministero dell’Economia e delle Finanze, azionista di riferimento, ma la vera spinta propulsiva proviene direttamente da Palazzo Chigi e dalle segreterie dei partiti di maggioranza. Il processo di selezione ufficiale prevede l’ausilio di cacciatori di teste internazionali e comitati interni di garanzia, una liturgia formale che serve a rassicurare i fondi di investimento istituzionali che detengono quote minoritarie, ma pesanti, delle società quotate. Dietro questa facciata istituzionale, tuttavia, si sviluppa una trattativa parallela basata sul bilancino politico. Ogni forza della coalizione di governo reclama la propria quota di rappresentanza in base al peso percentuale conquistato nelle ultime elezioni o alla rilevanza tattica all’interno dell’esecutivo.

La gerarchia delle poltrone: dalle prime linee alle presidenze

I criteri di spartizione seguono una tassonomia non scritta ma rigidissima. Ci sono le poltrone di prima fascia, come Eni ed Enel, che richiedono profili con una standing internazionale indiscutibile, capaci di interloquire con i leader mondiali e di gestire crisi geopolitiche complesse. Su queste posizioni, la presidenza del Consiglio tende a esercitare una prelazione forte, cercando figure che garantiscano continuità istituzionale e ortodossia finanziaria. Sulle società di seconda fascia o sulle presidenze, che spesso mantengono un ruolo più istituzionale che operativo, si concentra invece l’assalto dei partiti alleati. Qui il compromesso politico diventa più evidente, e non è raro assistere alla promozione di figure la cui principale competenza è la fedeltà storica a una determinata corrente o leader politico.

Il corto circuito del “presentismo” gestionale

Questa commistione tra politica e management produce conseguenze profonde sulla strategia industriale del Paese. Il limite principale di questa dinamica è l’orizzonte temporale. Un amministratore delegato nominato dalla politica sa che il suo mandato dura tre anni e che la sua riconferma dipenderà non solo dai risultati di bilancio, ma dalla sopravvivenza o dal gradimento del governo in carica. Questo genera inevitabilmente una tendenza al “presentismo” gestionale. I grandi investimenti industriali, in particolare nei settori della transizione energetica, della difesa d’avanguardia o delle infrastrutture digitali, richiedono piani decennali per generare valore. Quando i vertici aziendali cambiano ogni tre anni, o vivono nella costante incertezza della scadenza, si rischia la paralisi decisionale o il continuo cambio di rotta strategica, con grave danno per la competitività a lungo termine.

Il verdetto dei mercati e il premio di rischio

Inoltre, il mercato non è cieco di fronte a queste manovre. I grandi fondi sovrani e i gestori patrimoniali internazionali che investono nelle partecipate italiane monitorano con estrema attenzione le dinamiche delle nomine. Un cambio di vertice percepito come puramente politico, privo di una chiara logica industriale o contrassegnato dal siluramento di un manager stimato dalla comunità finanziaria, si traduce immediatamente in una perdita di valore azionario. La narrativa dei dati borsistici dimostra come, nei periodi caldi delle nomine, la volatilità dei titoli di Stato e delle grandi partecipate aumenti sensibilmente, riflettendo il premio di rischio che gli investitori esteri richiedono per operare in un sistema in cui la governance aziendale può essere subordinata agli umori della politica domestica.

Lo “spoils system” e l’indotto dell’economia privata

Un altro aspetto economico critico riguarda la catena di fornitura e il sottobosco di consulenze e subappalti che ruota attorno a queste aziende. L’insediamento di un nuovo amministratore delegato non significa solo il cambio della prima fila di comando, ma spesso l’avvio di uno spoils system interno che arriva fino ai direttori degli acquisti, della comunicazione e delle risorse umane. Di riflesso, cambiano i fornitori di riferimento, le agenzie di consulenza strategica e gli studi legali che beneficiano delle commesse milionarie di questi giganti. È un effetto cascata che sposta miliardi di euro di valore all’interno del sistema economico privato italiano, consolidando o distruggendo intere reti di imprese a seconda del colore politico del governo in carica.

La tecnocrazia interna come argine alla volatilità

Esiste, tuttavia, una resistenza tecnica all’interno di questo sistema. In molte di queste realtà, la linea dei direttori generali e dei quadri intermedi costituisce una tecnocrazia stabile e altamente qualificata, in grado di garantire la continuità operativa delle aziende anche durante le tempeste politiche più violente. È questa spina dorsale manageriale che spesso evita il collasso delle strategie industriali, fungendo da ammortizzatore tra le richieste talvolta velleitarie della politica e le ferree regole del mercato globale.

Verso una partnership strategica: la sfida della maturità

La gestione delle partecipate statali rimane il vero test di maturità per qualsiasi classe dirigente italiana. La sfida non consiste nel recidere completamente il legame tra Stato e impresa, un modello che in molti settori strategici ha dimostrato di poter funzionare e di proteggere gli interessi nazionali in tempi di crisi globale. La vera scommessa sta nel trasformare questo legame da un rapporto di occupazione e spartizione elettorale a una partnership strategica basata su obiettivi di lungo termine, trasparenza della governance e rigida meritocrazia. Fino a quando le nomine dei colossi industriali verranno decise nelle stanze dei partiti secondo la logica del bilancino, il capitalismo di Stato italiano rimarrà un gigante frenato dalle proprie stesse contraddizioni.