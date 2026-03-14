Addio a Jürgen Habermas, il filosofo del dialogo che ha difeso la ragione pubblica

Muore a 96 anni il grande pensatore della Scuola di Francoforte, teorico dell’agire comunicativo e protagonista del dialogo con Joseph Ratzinger su fede e ragione.

La morte di Jürgen Habermas, avvenuta oggi a 96 anni a Starnberg, nel sud della Germania, segna la scomparsa di uno degli ultimi grandi architetti del pensiero europeo del dopoguerra. Filosofo e sociologo, erede e insieme riformatore della tradizione della Scuola di Francoforte, Habermas ha attraversato oltre mezzo secolo di dibattito pubblico e accademico, imponendosi come una delle voci più autorevoli della teoria critica e della filosofia politica contemporanea.

Nato nel 1929 a Düsseldorf, crebbe nella Germania segnata dalla fine del nazismo e dalla difficile ricostruzione morale del Paese. Questa esperienza storica avrebbe inciso profondamente sulla sua riflessione filosofica. Studente di filosofia, storia e sociologia, entrò presto in contatto con figure centrali della teoria critica come Theodor W. Adorno e Max Horkheimer.

Nel corso degli anni Sessanta Habermas si impose come una delle figure più promettenti della filosofia europea. Professore in diverse università tedesche, soprattutto all’Università Goethe di Francoforte, divenne progressivamente il più noto filosofo pubblico della Germania contemporanea.

Il progetto di salvare la ragione moderna

Le sue opere — tra cui La conoscenza e gli interessi umani e soprattutto Teoria dell’agire comunicativo — nascono da un’ambizione precisa: salvare il progetto dell’Illuminismo dalle sue stesse degenerazioni.

Habermas era convinto che la modernità non fosse fallita, ma fosse piuttosto un “progetto incompiuto”. Il problema, secondo lui, era che la razionalità moderna era stata progressivamente ridotta alla sua forma strumentale — quella che mira all’efficienza, al controllo tecnico o economico — dimenticando la sua dimensione dialogica.

Da qui la sua idea centrale: la razionalità più autentica si manifesta nel linguaggio e nel confronto. Gli esseri umani, attraverso il dialogo, possono arrivare a una comprensione condivisa. «La forza senza forza del miglior argomento», scriveva Habermas, «è l’unica autorità che dovrebbe valere nello spazio pubblico».

L’agire comunicativo di Habermas

Nel suo capolavoro teorico Teoria dell’agire comunicativo, Habermas introdusse una distinzione destinata a diventare fondamentale nella teoria sociale contemporanea: quella tra “mondo della vita” (Lebenswelt) e “sistema”.

Il mondo della vita è lo spazio delle relazioni quotidiane, delle tradizioni culturali, delle norme condivise e delle interazioni linguistiche attraverso cui le persone costruiscono significato e solidarietà. È la dimensione in cui l’integrazione sociale avviene grazie alla comprensione reciproca.

Il sistema, invece, riguarda le strutture impersonali della società moderna — in particolare l’economia e l’amministrazione statale — che operano secondo logiche di efficienza e di controllo.

Questa distinzione nasce anche da una differenza tra agire comunicativo e agire strategico. Nel primo caso gli individui cercano di capirsi e di raggiungere un accordo; nel secondo cercano piuttosto di ottenere un risultato, influenzando il comportamento degli altri.

Habermas individuò nella modernità avanzata un rischio crescente: la “colonizzazione del mondo della vita”. Secondo la sua diagnosi, i meccanismi sistemici — il denaro e il potere amministrativo — tendono a invadere gli spazi della vita sociale. In questo processo, la solidarietà e la comprensione mediata dal linguaggio vengono progressivamente sostituite da logiche economiche e burocratiche.

È qui che la sua teoria assume anche un valore critico: difendere la sfera del dialogo umano dalle pressioni dei sistemi economici e amministrativi.

Il dialogo con Joseph Ratzinger

Uno degli episodi più significativi della sua traiettoria intellettuale fu il confronto con il teologo Joseph Ratzinger, poi Papa Benedetto XVI.

Nel 2004, a Monaco di Baviera, i due pensatori si incontrarono per discutere del rapporto tra religione e ragione nelle società secolari. Il dialogo sorprese molti osservatori: pur provenendo da tradizioni opposte, entrambi riconobbero la necessità di un confronto tra pensiero laico e tradizione religiosa.

Habermas ammise che le religioni custodiscono risorse morali che la modernità secolare non dovrebbe ignorare. «La coscienza secolare», osservò, «non deve negare a priori un potenziale di verità alle tradizioni religiose». Ratzinger, dal canto suo, riconobbe che anche la religione deve confrontarsi con la critica razionale.

Quel dialogo fu interpretato da molti come un raro esempio di confronto filosofico capace di superare le polarizzazioni culturali del tempo.

Le critiche a Habermas

Nonostante la sua influenza globale, Habermas è stato anche uno dei filosofi più discussi della seconda metà del Novecento.

Pensatori postmoderni come Michel Foucault e Jacques Derrida guardavano con scetticismo alla sua fiducia nella razionalità universale. Secondo loro, l’idea di un consenso razionale rischiava di ignorare i rapporti di potere e le fratture del linguaggio.

Critiche arrivarono anche dall’interno della teoria critica. Il filosofo Herbert Marcuse temeva che la fiducia nel dialogo democratico potesse sottovalutare la forza delle strutture di dominio nelle società capitalistiche avanzate.

Eppure anche molti critici riconobbero la portata del suo lavoro. Il sociologo Anthony Giddens lo definì «uno dei pochi filosofi capaci di costruire un ponte tra teoria sociale, etica e politica».

L’eredità di Habermas: la democrazia come dialogo

L’eredità di Habermas va ben oltre l’accademia. Le sue idee hanno influenzato la filosofia politica, il diritto costituzionale, la teoria dei media e il dibattito pubblico europeo.

Al centro della sua riflessione rimane un’intuizione semplice ma radicale: la democrazia vive nel confronto pubblico tra cittadini. Non è solo un insieme di istituzioni, ma un processo continuo di deliberazione collettiva.

In un’epoca segnata da polarizzazione politica, crisi della fiducia e comunicazione frammentata, la sua difesa dello spazio pubblico razionale appare oggi più attuale che mai.

Per questo Habermas è stato spesso definito l’ultimo grande filosofo pubblico europeo. Il suo pensiero non era soltanto un sistema teorico, ma un invito permanente alla discussione.

E forse la domanda che attraversa tutta la sua opera resta ancora aperta: se le società contemporanee siano ancora capaci di lasciarsi guidare — come lui sperava — dalla forza del miglior argomento.