Donatella Stasio racconta il carcere

Giustizia

Scuola formidabile il carcere

di Gabriele Arosio

Scuola formidabile il carcere. “Scuola di perfezionamento del crimine” diceva Filippo Turati nel 1904. Un secolo dopo siamo ancora allo stesso punto, poco o nulla è cambiato (Donatella Stasio)

21 Aprile 2026

La crisi del sistema penitenziario italiano sta tutta in una semplice illustrazione di dati: alla fine di novembre 2025 nelle carceri italiane erano detenute 63.868 persone, quasi 2.000 in più rispetto a un anno fa, a fronte di una capienza effettiva di soli 46.124 posti (700 in meno di quelli che vi erano all’inizio dell’anno). Il tasso di sovraffollamento nazionale ha raggiunto il 138,5%, con 72 istituti oltre il 150% e punte superiori al 200%.

È talmente drammatica la crisi che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un discorso agli agenti penitenziari lo scorso marzo ha parlato di «sconfitta dello stato» per le condizioni odierne e la terribile piaga dei suicidi in aumento. Non mancano le proposte e le discussioni.

Ben due riviste di opinione se ne sono occupate con dossier articolati e documentati: a gennaio Micromega e a marzo Eco. L’impostazione dei due dossier è assai diversa nella proposta di soluzioni e alternative. Micromega affronta una documentata rassegna di discussione del valore della pena e giunge anche ad ospitare pareri che comprendono paradigmi antipunitivi fino ad una proposta di abolizione del carcere. Eco sostiene una sola tesi: costruire nuovi carceri. Questo potrebbe garantire maggiori spazi, la presenza di vere attività di socializzazione, rieducazione e reinserimento.

Il dibattito è certamente consegnato alla politica cui spetta la soluzione del dramma in corso, ma nessuno si aspetta qualcosa dall’attuale governo. Giusto perché fino ad ora ha dato corso a provvedimenti carcerocentrici e non pare per nulla interessato a ragionare di depenalizzazione di reati minori, incremento di attività socializzanti e lavorative (anzi per quanto possibile le ha anche ostacolate). Resta il dramma e lo strazio di detenuti che abitano veri e propri inferni in cui si accumulano carichi di dolore e di sofferenza alla pena ricevuta.

C’è un bellissimo libro – Donatella Stasio, L’amore in gabbia, La ricerca della libertà di un reduce dal carcere, edito da Castelvecchi – che documenta tutto ciò e lo fa a proposito di un tema tabù della vita carceraria: l’affettività, la sessualità, l’esperienza sentimentale ed emotiva della detenzione. È un racconto reso possibile dalla passione della giornalista e dal coraggio di un detenuto che ha deciso di raccontare la propria storia fin nei suoi aspetti più intimi e personali.

«Che sia racchiusa in una sola pagina o in centocinquanta, la microstoria dell’amore in gabbia, di cui Gianluca è protagonista, ci costringe ad affacciarci sul palcoscenico di una storia più grande, quella delle regressioni democratiche in atto nel mondo, Italia compresa, di cui siamo protagonisti tutti, spesso senza esserne consapevoli, o magari sì, ma basta raccontarci un’altra storia e il gioco è fatto…Siamo dentro una storia che potrebbe non avere un lieto fine. Perciò prima che cali il sipario, è bene aprire gli occhi sulle tante microstorie di abusi, mutilazioni, gabbie che la compongono e che ci circondano, utili a scongiurare il finale peggiore» (pag. 160- 161).

Nel libro ad un certo punto Donatella Stasio invita i lettori a farsi sentire. A uscire dalla sindrome del “siamo una minoranza” a volere certe cose.

Ecco adesso che conosciamo l’esito del referendum sulla giustizia potremmo davvero trovare nuovo slancio: «sono molto importanti le attività che vengono definite con un termine non felicissimo, “trattamentali”, ma che sono essenziali in questa finalità di recupero e reinserimento. Anche per rendere più alta la speranza di recupero per il futuro. E d’altronde questa, come tutti sappiamo, è una finalità prevista dalla Costituzione che la Repubblica ha l’obbligo di coltivare» (Sergio Mattarella).

L’abbiamo difesa la Costituzione, adesso è il momento di vederla applicata. Donatella Stasio ci ricorda quanto è tradita, proprio nel luogo che misura la civiltà delle nazioni, cioè il carcere.

«Può sembrare un paradosso, ma il Paese che si vanta a ogni angolo di “avere la Costituzione più bella del mondo” è lo stesso a ogni angolo che la tradisce e non sa trovare la voce per pretendere che sia applicata. E invece dobbiamo trovarla questa voce» (pag. 165).

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