Chi non è presidenzialista nella politica italiana di oggi scagli la prima pietra. Non sorprende che il presidenzialismo sia di casa nei partiti di destra, per il culto dell’uomo forte sul quale la destra si fonda da sempre. Non sorprende che la destra si raccolga intorno a un leader, e che al leader non interessi o basti essere leader del proprio gruppo di riferimento o partito, o di una maggioranza in parlamento, ma pretenda di essere leader nell’esecutivo. In questo crescendo di voglia di leadership conta sottolineare che la smania di essere leader dell’esecutivo si basa su un presupposto fondamentale: il disprezzo per il Parlamento e per il confronto con il potere legislativo (la celebrazione di Rauti ne è la prova).

In cosa si distingue la sinistra? La sorpresa è che su questo non si distingue in niente. Anche nella sinistra la lotta per la leadership non riguarda la linea politica, il programma, il peso nella guida di una maggioranza in Parlamento. Riguarda Palazzo Chigi. Forse non sorprende che l’interesse spasmodico per il potere esecutivo sia radicato nella parte della sinistra che proviene dall’esperienza populista. Non dimentichiamo che Conte nel suo primo discorso di investitura lo rivendicò: “se il populismo è attitudine a ascoltare i bisogni della gente, lo rivendichiamo”. E il populismo che ascolta il popolo senza intermediari conduce immediatamente al presidenzialismo.

Sorprende invece il dibattito nel PD. Sorprende Schlein che si dichiara pronta a guidare la sua comunità da Palazzo Chigi “con o senza primarie”. Pare che il virus del presidenzialismo sia più contagioso del COVID, o che anche sul tema del funzionamento delle istituzioni la sinistra non si renda conto di giocare la partita su un campo, e su un gioco, dettato dalla destra: il presidenzialismo. Il problema è che questo virus espone il campo largo, e in particolare il PD, a indebolirsi in una contraddizione evidente alla logica, ma tanto subdola da non essere neppure percepita all’interno del dibattito nel campo largo.

La contraddizione è tra essere presidenzialisti e rivendicare la centralità del parlamento. In un’epoca storica in cui la dignità del parlamento è ai minimi storici e il potere legislativo è ormai assorbito dal governo parlare di salvare il sistema costituzionale parlamentare e lacerarsi su quale leader di partito dovrà andare a Palazzo Chigi è una contraddizione in termini. Perché andare a Palazzo Chigi se i leader servono a Palazzo Madama e Monte Citorio? Forse perché la partita è già persa. La politica, se di politica si può ancora parlare, si fa solo da Palazzo Chigi e siamo già immersi in un presidenzialismo strisciante a cui non si sottrae nessuno. Forse solo al centro, dove ci si augura che nessuno dei due poli prevalga, questa smania non è arrivata, ma qui la motivazione non è la difesa del Parlamento, è la sopravvivenza e soprattutto lo “Shapley value” (essere indispensabii anche se piccoli).

Il virus di un sistema presidenzialista emerso dagli eventi e non disegnato da un costituente può avere effetti deleteri sull’attività politica per tre motivi, e purtroppo anche questi effetti sono già sotto i nostri occhi. Il primo è il deterioramento della qualità dell’attività legislativa. L’attività legislativa fatta a Palazzo Chigi fornisce risposte a breve termine, fatte sulla base di accadimenti di cronaca, dai “rave” ai “maranza”. Spostare il fulcro dell’attività legislativa in parlamento la ricondurrebbe verso un piano coerente di riforme, invece che “leggine”.

Il secondo effetto è che le leggi fatte da Palazzo Chigi sono frutto degli apparati amministrativi più che della politica. Chi scrive un disegno di legge sui “maranza” il giorno dopo che c’è stato un episodio di attacchi vandalici non può essere un politico. Probabilmente è un apparato di un ministero che scrive le norme cercando di interpretare la richiesta di un politico. Nel caso particolare il politico interpellato non ha neppure saputo definire un “maranza”. Un’attività legislativa svolta in parlamento sarebbe più ponderata, sarebbe fatta da politici, rafforzerebbe la politica rispetto ai tecnici dell’amministrazione.

Questo conduce al terzo effetto. La qualità della politica e la sua forza rispetto al cosiddetto “deep state”, e l’attrattività della politica per i cittadini. Oggi il parlamento è un dopolavoro per avvocati e il coronamento della carriera di polemisti della stampa (una categoria particolare dei giornalisti) con l’unico compito di curare una comunicazione che ormai nemmeno i familiari ascoltano più. Per chi in parlamento va per motivi ideologici (la cosiddetta “passione per politica”) il parlamento oggi è come la caverna di Platone, in cui resta incatenato a vedere le ombre e i riflessi delle ideologie in qualcuno degli atti.

Questi tre effetti si riassumono in una conclusione. La politica probabilmente non esiste più. Esiste un “deep state” che gestisce l’esecutivo e qualche iniziativa che getta ombre di ideologia nella caverna, per il consenso o l’opposizione del pubblico. Possiamo dire che è stata una fortuna. E’ il motivo per cui non abbiamo visto blocchi navali, l’uscita dall’Euro, e altre perle promesse dall’opposizione. E tutti salutano con piacere che il politico arrivato a Palazzo Chigi capisca che “governare è un’altra cosa, ed è un gran bene”: come se fosse un bambino che vuole fare l’astronauta, ma da grande si trova a fare una professione ordinaria, o come se chi vota quel politico fosse un credulone incatenato nella caverna di Platone.

Forse è tardi. Ma una politica di sinistra consapevole di salvaguardia della costituzione e del primato della politica dovrebbe in primo luogo puntare ad avere una maggioranza e dei leader a Monte Citorio e Palazzo Madama più che a Palazzo Chigi. E dal Parlamento dovrebbe fare le riforme (ci riferiamo riforme in generale, non quelle dei “riformisti”) e controllare strettamente l’Esecutivo. Concordo pienamente con un’affermazione di D’Alema: “se ai tempi di Prodi ci fossimo messi a fare la primarie tra leader dei popolari e del PDS per andare a Palazzo Chigi avremmo perso”. A questo aggiungo che in quell’equilibrio tra leader in parlamento e leader al governo la politica era ancora forte. Il prezzo di questo scontro di leadership è il rischio di instabilità, e forse governi di vita breve. Il prezzo del presidenzialismo verso cui siamo diretti è la vita infinita apparente di una politica morta.