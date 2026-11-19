Sabato 14 novembre una pagina satirica ha pubblicato su Instagram la copertina di GTA 6 rifatta con i volti del centrosinistra al posto dei protagonisti del videogioco. Tra i commenti è comparsa Elly Schlein: «Ho sempre pensato che Fratoianni somigliasse un po’ a Tommy Vercetti». La segretaria del Pd è andata avanti per un po’, tra una citazione di Assassin’s Creed e una battuta sulla Lega Nerd.

Quattro giorni più tardi, alla Camera, la maggioranza ha presentato un emendamento al decreto sicurezza per vietare i social network ai minori di tredici anni.

Sono due notizie che di solito finiscono in pagine diverse dei giornali, e infatti è andata così. Messe vicine, mostrano come la politica italiana guarda alle piattaforme: un ambiente da cui difendere i bambini e, nello stesso tempo, il posto migliore per farsi notare da chi sta per diventare elettore.

Cosa c’è nell’emendamento

Il testo riprende un disegno di legge bipartisan presentato da Lavinia Mennuni, senatrice di Fratelli d’Italia, e da Marianna Madia. Sotto i tredici anni non si potrebbe aprire un account; tra i tredici e i sedici servirebbe un profilo collegato a quello di un genitore, poi l’accesso diventerebbe libero.

La novità che si sentirà davvero riguarda la verifica dell’età. Oggi per iscriversi basta inserire una data di nascita qualsiasi, e chiunque abbia avuto dodici anni dopo il 2010 sa quanto sia facile. Con la nuova norma servirebbe una certificazione attraverso l’identità digitale o rilasciata da soggetti terzi autorizzati. Il presidente del Garante della privacy, Pasquale Stanzione, ha già messo le mani avanti chiedendo di raccogliere solo i dati strettamente necessari: «Va rispettata la privacy e l’autonomia dei nostri ragazzi».

C’è un aspetto di cui si parla poco. Per escludere un dodicenne bisogna identificare tutti gli altri, adulti compresi.

Un decreto nato per altro

La critica più puntuale è arrivata da una delle due autrici del disegno di legge. Madia è d’accordo sul limite d’età, ma contesta la scelta di inserirlo in un decreto pensato per l’ordine pubblico, dopo mesi in cui, sostiene, il governo ha lasciato fermo in Parlamento il testo comune. Il decreto va convertito entro il 21 dicembre e la maggioranza vorrebbe chiudere la parte sui social entro fine mese.

Sul calendario pesa anche Bruxelles. A settembre la Commissione europea ha proposto il KIDS Act, un regolamento che renderebbe uniformi in tutta l’Unione le regole sull’accesso dei minori ai servizi digitali e che fissa a quindici anni l’età per un account autonomo, uno in meno della soglia italiana. Il 29 ottobre la stessa Commissione ha chiesto di congelare per dodici mesi l’esame delle leggi nazionali che si sovrappongono.

Roma, per ora, accelera.

L’Australia e la Francia

I Paesi che ci hanno già provato offrono qualche indizio. In Australia il divieto per gli under 16 è in vigore dal 10 dicembre 2025: il governo parla di milioni di account chiusi, ma secondo l’eSafety Commissioner, il regolatore locale di internet, tre mesi dopo più di otto ragazzi su dieci tra i dieci e i quindici anni erano ancora sui social, spesso dopo aver dichiarato un’età falsa.

La Francia ha approvato a luglio il divieto sotto i quindici anni, in vigore da settembre per i nuovi profili e da gennaio per quelli già aperti, e ha lasciato alle piattaforme il compito di controllare. Socialisti e France insoumise hanno annunciato ricorso al Conseil constitutionnel.

Il canale che conta

Chi lavora nella comunicazione sa perché un leader commenta un meme invece di diffondere una nota stampa. Il meme circola da solo, non costa nulla e arriva in feed dove nessuno spot elettorale entrerebbe. Dal 2022, quando per la campagna elettorale anche Silvio Berlusconi aprì un profilo TikTok, vedere i leader su queste piattaforme è diventato ordinario, e i commenti su GTA 6 sono solo l’ultima variante: un modo per farsi trovare da un pubblico che la politica, quando la guarda, la guarda in uno spezzone di quindici secondi.

Qui l’emendamento incrocia la comunicazione politica in un modo che forse i suoi autori non hanno calcolato. La soglia dei sedici anni, oltre la quale l’account smette di dipendere da mamma e papà, cade due anni prima del voto. È l’età in cui un ragazzo entra da solo sulle piattaforme e, quasi nello stesso momento, diventa un pubblico interessante per i partiti.

Fino ad allora la responsabilità passa ai genitori, che dovranno collegare il proprio profilo a quello dei figli e tenerlo d’occhio. In Italia lo schema è familiare: lo Stato scrive la regola e lascia alle famiglie il lavoro quotidiano di farla rispettare.

Un testo ancora aperto

L’emendamento deve superare l’esame della Camera e poi quello del Senato, prima della conversione del decreto, e intanto Bruxelles potrebbe chiedere di metterlo in pausa. Restano da definire chi verificherà l’età, con quali dati e con quali sanzioni per chi non lo fa.

Se la norma passerà, un ragazzo italiano compirà sedici anni, mostrerà un documento per sbloccare il suo profilo e troverà, tra i primi contenuti, qualche partito pronto a salutarlo con un meme. Sarà quello, a conti fatti, il suo primo incontro con la politica?