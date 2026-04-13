Silvia Salis: il neorealismo programmatico oltre il populismo

L’ascesa di Silvia Salis non rappresenta soltanto un avvicendamento generazionale, ma segna il confine tra due ere geologiche della politica italiana, sancendo il tramonto definitivo dell’egemonia populista-emotiva a favore di un neorealismo programmatico che non ha più bisogno di gridare per farsi ascoltare. Mentre il panorama nazionale è rimasto a lungo ostaggio di una propaganda epica e di una retorica identitaria che fa leva sul vittimismo e sulla pancia del Paese, Salis sta imponendo un paradigma dove la forma non è un travestimento ideologico, ma un veicolo di efficienza chirurgica. Lo scarto culturale appare evidente analizzando le radici formative delle due figure che oggi polarizzano il dibattito: se Giorgia Meloni incarna la politica di professione cresciuta nelle sezioni di partito, con un percorso di studi culminato nel diploma di maturità linguistica, Silvia Salis risponde con il rigore metodologico di una laurea in Scienze Politiche e dell’Amministrazione arricchita da un Master in Management Sportivo.

Questa differenza di background si traduce in una divergenza profonda nell’approccio al governo, dove la disciplina atletica di chi ha affrontato due Olimpiadi e la competenza manageriale di chi ha servito come Vicepresidente vicario del CONI sostituiscono la narrazione della borgatara della Garbatella e la sua epica dell’Underdog in lotta contro poteri occulti. Mentre la premier ha costruito la propria carriera su una resistenza mitologica contro forze oscure, Salis porta con sé il metodo dello sport d’élite; il passaggio dalla storiella manipolatoria alla progettualità concreta è qui lampante, poiché dove la destra elenca nemici e complotti, la sindaca di Genova elenca obiettivi e KPI (Key Performance Indicators) . Laddove il governo continua a inseguire il fantasma di minacce esterne, lei risponde con la precisione del dato, rivolgendosi a un target inevitabilmente più elevato che non cerca il consenso attraverso l’isteria collettiva, ma attraverso la logica e i fatti.



Un esempio plastico di questa distanza siderale è stata la gestione degli spazi giovanili e dell’intrattenimento. Mentre la destra si avvitava nell’ideologismo repressivo e nell’idiozia normativa del divieto di rave party, Salis ha risposto sdoganando la cultura elettronica internazionale portando a Genova Charlotte de Witte. Non si è trattato di una concessione ludica, ma di un’operazione politica di alto profilo: trasformare la città in un polo d’attrazione per le nuove generazioni, offrendo libertà regolamentata e cultura contemporanea laddove il governo nazionale offriva solo divieti anacronistici. È così che si sottraggono giovani sempre più lontani da una destra che non ne comprende i linguaggi.



Il superamento del trittico identitario Dio, Patria e Famiglia è avvenuto con una tagliente ironia che ha già trovato sponda internazionale su Bloomberg: dichiarandosi madre, cristiana e sposata, Salis ha dimostrato quanto sia fragile il monopolio della destra sui valori tradizionali, liberando finalmente il dibattito dal moralismo retrogrado per riportarlo nell’alveo della gestione pubblica d’eccellenza. La sua comunicazione segna l’abbandono definitivo dei metodi basati sulla famigerata Bestia, quell’apparato algoritmico e propagandistico utilizzato prima da Salvini e poi da Meloni per alimentare la polarizzazione attraverso l’individuazione di un nemico sempre nuovo, dagli extracomunitari, ai poteri forti, ai sinistri, per finire ai magistrati. Se la Bestia lavorava sulla disgregazione e sull’essere “contro”, il nuovo metodo di Salis si fonda sull’aggregazione, sulla condivisione e sulla logica. È una trasformazione radicale: il linguaggio non serve più a incantare o a eccitare la pancia dell’elettore, ma a rendere leggibile la complessità, spostando il baricentro del dibattito verso il cervello dei cittadini.

C’è una superiorità culturale indiscutibile in questo metodo, un’architettura editoriale che non insegue il momento ma lo crea, rendendo evidente come la solidità di un progetto sia destinata a emergere sopra le macerie delle suggestioni emotive. Esiste, certo, il rischio che gran parte del popolo, assuefatto a decenni di narrazioni semplificate e a tentativi di piegare la Costituzione a vantaggio di parte, non percepisca immediatamente la portata di questo cambiamento, ma il recente fallimento referendario sulla giustizia ha certificato che il carrozzone mediatico del centrodestra non basta più a coprire la mancanza di visione. Mentre a Roma si discute ancora di identità in termini folkloristici, la consacrazione estera di Salis come volto nuovo e possibile sfidante nazionale conferma che il mondo osserva il modello genovese come un esempio dove sviluppo economico e giustizia sociale possono finalmente coesistere. È la fine della politica dei megafoni e l’inizio di una fase in cui la caratura morale si dimostra con i risultati. La transizione verso questa nuova era sarà forse lenta per chi è ancora abituato alle urla, ma la forza di una proposta semplice e verificabile rende il percorso di Silvia Salis non solo un’alternativa, ma un esito storicamente inevitabile per chi aspira a governare davvero.