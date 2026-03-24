La mappa del voto al referendum

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Referendum, la mappa del voto che divide l’Italia (e racconta qualcosa di più)

di Paolo Natale

Una parte significativa dell’elettorato sembra condividere un’idea precisa: la Costituzione non si cambia a colpi di maggioranza. Ma l’immagine simbolo di questo referendum riguarda i giovani: bentornati alle urne!

24 Marzo 2026

Se c’è una parola che riassume il risultato del referendum è “frattura”. Non solo politica, ma geografica, sociale e persino emotiva. A leggerlo bene, il voto non racconta soltanto chi ha vinto e chi ha perso, ma mette in luce un’Italia che continua a spaccarsi tra centri e periferie, tra Nord e Sud, e tra elettorati che si muovono (o restano a casa) in modo sempre meno prevedibile.

Il dato più evidente è quello territoriale: il Sì si impone solo in tre regioni del Nord — Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia — e nemmeno in modo uniforme. Nelle grandi città, infatti, succede spesso l’opposto. Milano, Genova, Padova, Trento e molti altri centri, anche nelle province dove il Sì è molto forte: il No prevale con margini netti, mentre nelle periferie e nei territori più decentrati si rafforza il consenso per il Sì. Una dinamica che non è nuova, ma che questo referendum ha riportato sotto i riflettori con particolare chiarezza.

È una linea di faglia che attraversa tutto il Paese. Anche dove il No vince in modo schiacciante — come in Campania o in Sicilia — la contrapposizione tra centri urbani e aree periferiche resta ben visibile. Solo che qui si inserisce in un quadro più ampio, dove il rifiuto della riforma è stato decisamente più forte.

E poi ci sono i casi che fanno rumore, in questa mappa del voto al referendum. La Calabria, per esempio: pochi mesi fa il centrodestra aveva ottenuto un forte consenso alle regionali, ma al referendum il Sì perde nettamente. Un ribaltamento che dice molto sulla differenza tra elezioni politiche e consultazioni su temi specifici. Non sempre gli elettori seguono in modo lineare le indicazioni dei partiti.

Ma il vero nodo, più ancora delle geografie, è quello della partecipazione. Il centrosinistra è riuscito a riportare alle urne milioni di elettori che nelle precedenti tornate erano rimasti a casa. Inclusi molti moltissimi giovani, che non amano i partiti, non si identificano con nessuna specifica forza politica, lo sappiamo, ma amano la Politica, quella appunto con la P maiuscola. E in questo caso si mobilitano, come per la pace, per l’ambiente, nel volontariato sociale. Il centrodestra, al contrario, ha lasciato per strada una parte consistente del proprio elettorato. Il risultato è un riequilibrio che non nasce tanto da spostamenti massicci di voto, quanto da chi decide — o meno — di presentarsi al seggio.

I numeri raccontano bene questo meccanismo: il No raccoglie più voti rispetto a quelli ottenuti complessivamente dall’opposizione nelle ultime elezioni, mentre il fronte del Sì perde milioni di consensi rispetto al passato. Non è tanto una fuga verso l’altro campo, quanto una mancata mobilitazione. E in politica, si sa, anche l’assenza pesa.

C’è poi un altro elemento, più sottile ma decisivo: la percezione delle riforme. Una parte significativa dell’elettorato sembra condividere un’idea precisa: la Costituzione non si cambia a colpi di maggioranza. Un argomento che ritorna ciclicamente nella storia recente italiana e che, ancora una volta, ha fatto breccia.

Infine, il fattore leadership. Nonostante i tentativi di depersonalizzare la campagna, il referendum è stato percepito da molti come un giudizio sul governo e sulla presidente del Consiglio. Un déjà-vu che richiama il 2016 di Matteo Renzi, anche se con proporzioni diverse. Quando una riforma si identifica troppo con chi la propone, il rischio è che il voto diventi qualcos’altro: una valutazione politica, se non addirittura un segnale di avvertimento.

E forse è proprio questo il messaggio più interessante emerso dalle urne del referendum e dalla mappa del voto. Più che una bocciatura definitiva, sembra un campanello d’allarme. La “luna di miele” potrebbe essere finita. E da qui in avanti, per la politica italiana, ogni voto potrebbe pesare un po’ di più.

 

Università degli studi di Milano

 

"politica"
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