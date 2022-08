Quando l’amore per gli animali supera tutte le logiche e vince quella del cuore

23 Agosto 2022

La Signora Angela Destino, titolare di un’attività commerciale specializzata in Pet Food a Mesagne nel cuore del Salento, non ha indugiato minimamente nell’accogliere nel suo negozio Rossano, un micio abbandonato nella colonia cimiteriale cittadina, dalla quale era fuggito perché non accettato dagli altri gatti per la conquista del territorio. Il micio è stato rinvenuto in una notte di piena estate spaesato e disidratato in stato di forte disagio mentre rischiava di essere investito, nei pressi del locale della signora Angela che spera in una adozione del cuore per l’adorabile pelosetto a cui non fa mancare coccole ed accudimento necessario

Quando l’amore per gli animali è autentico e profondo riesce a superare qualsiasi logica legata al profitto, rendendosi vettore di esempi virtuosi e pieni di energia positiva, anche verso il tanto bistrattato e dimenticato universo degli animali, abbandonati e, spesse volte, condannati a morire nell’indifferenza generale di istituzioni e società civile.

Perché, è proprio vero che una società la si può valutare anche osservando quale trattamento riservi agli animali che coabitano i propri spazi.

La storia del gatto Rossano, arriva da Mesagne, in provincia di Brindisi, ridente cittadina salentina, che d’estate si popola come tutta la generosa ed assolata Puglia, quando in una notte torrida, viene rinvenuto dalla Signora Angela Destino, titolare del “Pet Food Piazza Vittorio” nei pressi nel suo negozio specializzato nella vendita di cibo e prodotti per animali, che gestisce con dedizione e competenza encomiabili e che fanno della sua attività commerciale, un importante punto di riferimento per i cittadini mesagnesi e non, che ivi acquistano l’occorrente per i loro amici a quattro zampe.

Mentre la donna sta rincasando con il marito, percorrendo la via principale della città, trova questo gatto rosso, che rischia di essere investito dalle auto che nemmeno si accorgono di un batuffolo peloso, terrorizzato, fuggito dalla colonia del cimitero nel quale era stato abbandonato, perché non accettato dagli altri gatti nelle lotte interne per la conquista del territorio. Un gatto dolcissimo, poco incline ai combattimenti con i suoi simili, oggetto di vessazioni feline fisiologiche, in cerca solo e soltanto di un tetto sotto il quale rifugiarsi circondato da umani in grado di dimostrargli affetto quotidiano in cambio di tante fusa, pure e amorevoli.

Una scena, quella che Angela vede, che la scuote terribilmente e che senza farla indugiare, avendo riconosciuto il gatto in alcune foto che lo ritraevano nella suddetta colonia cimiteriale, la porta a prendere con sé il micio per salvargli la vita da morte certa. Una volta raccolto dalla strada, la signora provvede a prestargli tutte le cure del caso e, notando la naturale propensione di Rossano a voler rimanere all’interno del locale in cui Angela gestisce la sua attività commerciale, decide di offrirgli uno stallo temporaneo degno di una suite confortevole, tra cibo, coccole e riparo sicuro, mentre tutti i clienti non esitano ad accarezzarlo ed ammirarlo. Attenzioni che Rossano ricambia volentieri con colorate sinfonie di fusa e girate a pancia in sù… seguendo ,curioso, il lavoro che la gentile signora svolge ogni giorno al servizio del mondo animale, per il quale si spende con grande magnanimità, sempre sorridente, offrendo come può il suo contributo per migliorare la qualità di vita dei nostri fedeli compagni pelosi.

Se Angela potesse, lo terrebbe per sempre a casa sua, ma ha già altri tre gatti che non vedrebbero di buon occhio l’inserimento di un elemento di novità nei propri spazi domestici e così, la commerciante attende che un’anima buona, voglia compiere un gesto di solidarietà e coscienza civica concreto, scegliendo di trascorrere la propria esistenza avvolto dalla meraviglia e dolcezza che un gatto come Rossano (e, come del resto tutti gli animali da compagnia), è in grado di assicurare, regalandogli il sogno di una famiglia che lo ami senza limiti di tempo.

Per Angela non sarà facile separarsi da uno spirito magico e carico di energia positiva come quello di Rossano, i due ormai fanno coppia fissa, ma è consapevole che meriti una casa e delle persone capaci di innamorarsene ed accoglierlo a tutti gli effetti come un membro di famiglia.

Rossano è un micio adulto, sterilizzato e molto coccolone, che può migliorare la vita di chi se ne vorrà prendere cura, parola della signora Angela Destino e del suo infallibile fiuto ed interesse per gli animali, dei quali si occupa personalmente, con indefessa dedizione, studiando ed approfondendo tutte le tematiche cardine, utili a migliorare il loro benessere.

Quando l’imprenditoria si sposa con la passione e la grande umanità, si arricchisce di questi esempi di sensibilità e rispetto per il Creato.

Qualcuno si accorgerà di lui per non lasciarlo mai più, dopo tanto patire?? Ce lo auguriamo tutti! Angela e Rossano ringraziano di cuore chi ,il cuore, lo sentirà attraversato da un’ondata di amore vero.