Met Gala 2026: il trionfo dell’eccesso tra arte, polemiche e look fuori controllo

Assenze eccellenti, critiche sociali e outfit che spaziano dal capolavoro al disastro stilistico: tutto quello che è successo al Met Gala 2026

Il Met Gala nasce come una cena di beneficenza. Fine. Negli anni è diventato un carnevale globale dell’immagine, dove la moda smette di vestire e inizia a gridare. Ogni primo lunedì di maggio, il Metropolitan Museum di New York si trasforma in un teatro: meno arte, più performance. Più che un evento, un algoritmo.

L’edizione 2026 non prometteva nulla di tranquillo. Tra polemiche preventive e inviti messi in discussione, il nome più discusso era quello di Jeff Bezos, sponsor e ospite d’onore annunciato. Alla fine, il colpo di scena: assente. A salire la scalinata, da sola, Lauren Sanchez, in Schiaparelli ispirato a “Madame X”. Il risultato? Più ballo scolastico che ritratto iconico. Ma nel mondo della moda, la narrativa conta più dell’esecuzione.

Nel frattempo, il sistema si autosostiene. L’editoria ha bisogno di sponsor, la moda ha bisogno di visibilità, e il Met Gala resta la perfetta macchina di finanziamento travestita da sogno. Beneficenza, certo. Ma con filtro Instagram.

Assenze pesanti e ritorni strategici

Tra le defezioni che si fanno notare: Meryl Streep e Zendaya, due presenze che solitamente definiscono il tono della serata. In compenso, tornano nomi pesanti: Blake Lively, eterea in Versace, e Beyoncé, co-chair dell’evento, che sceglie di farsi notare con uno scheletro di cristalli. Letterale.

Anne Hathaway punta sull’arte “alta” con un abito dipinto a mano ispirato alla dea greca Eirene: un tentativo elegante di inserire un messaggio politico in un contesto che lo rifiuta per natura. Perché al Met Gala la politica esiste solo se decorativa.

“Fashion Art”: tema aperto, risultati confusi

Il dress code scelto da Anna Wintour – “Fashion Art” – era volutamente ampio. Traduzione: libertà totale, responsabilità zero. E infatti si è visto di tutto.

Emma Chamberlain diventa un quadro vivente, Rihanna una statua scintillante, Madonna una tela surrealista ambulante.

Il confine sottile tra arte e travestimento

Poi c’è chi esagera. Heidi Klum si trasforma nella Vestale Velata, scivolando dal fashion al cosplay in pochi passi. Un classico. Il Met Gala è anche questo: il luogo dove il concetto di “interpretazione” diventa una scusa per perdere il controllo.

E mentre alcuni cercano di stupire, altri ignorano completamente il tema. Nicole Kidman brilla in Chanel – impeccabile, ma fuori contesto.

Moda italiana: presenza forte, impatto incerto

L’Italia c’è, come sempre. Donatella Versace, Alessandro Michele, Pierpaolo Piccioli . Il sospetto aleggia: più che celebrare la diversità, il Met Gala continua a vendere un ideale unico, levigato e irraggiungibile. Il corpo diventa accessorio, modellato per servire il brand, non per esprimere identità.

Fuori, il mondo brucia tra crisi e conflitti. Dentro, si sfila. È distopia o evasione? Entrambe. Il Met Gala 2026 conferma quello che già sappiamo: la moda non è mai solo moda. È potere, è marketing, è narrazione. E soprattutto, è spettacolo. Anche quando non convince.