Dalla tirannia del devo alla ricomposizione dell’Essere: la via Olopoietica in un mondo distratto

In uno scenario globale segnato da continue accelerazioni e disorientamento, abbiamo sostituito l’ascolto di noi stessi con la tirannia del devo e l’ansia della performance. Esploriamo come abbandonare la logica escludente e riabbracciare la nostra interezza.

Osservando il panorama contemporaneo, emerge un profondo disorientamento. Ci muoviamo in uno scenario globale segnato da guerre ibride, innalzamento di confini, attacchi hacker e una spinta verso uno sviluppo tecnologico inarrestabile. In questa accelerazione, si delinea una dinamica chiara: pochi guidano questa evoluzione complessa, mentre i molti osservano con timore, spesso distratti e, in ultima analisi, accondiscendenti. Questa scollatura tra la macro-realtà e il vissuto quotidiano genera una fatica immensa nell’orientarsi nella vita e nel mondo. Ci ritroviamo così a vagare senza una vera bussola interiore, aggrappati a meccanismi di sopravvivenza che, invece di proteggerci, ci allontanano sempre di più dalla nostra essenza. L’inganno dell’ “O” e la saturazione del vuoto Il primo di questi meccanismi di difesa è una distorsione cognitiva profondamente radicata nella nostra cultura: ragioniamo quasi esclusivamente secondo la visione errata dell’ o… o…, dimenticando il potere inclusivo dell’ e… e…. Ci costringiamo a scegliere tra parti di noi stessi, frammentando la nostra identità pur di incasellarla in categorie rigide e rassicuranti. In questa frammentazione, il vuoto fa paura. Cerchiamo di riempire continuamente i nostri spazi, le pause, i silenzi, in una bulimia di distrazioni. Ma questa saturazione non è innocente: è un tentativo disperato di nutrire vecchi schemi mentali e, soprattutto, i nostri sensi di colpa. Il rumore ci serve per non sentire una voce interiore che, nel silenzio, chiederebbe il conto della nostra autenticità.

Come dicevamo, in uno scenario globale segnato da guerre ibride si fa avanti l’alienazione dell’Io e la performance infinita. Questa fuga da noi stessi si manifesta in modo evidente anche nel nostro linguaggio. Evitiamo sempre più spesso di parlare in prima persona, ci raccontiamo, descriviamo le nostre emozioni e le nostre vite come se fosse una terza persona a viverle. Questa dissociazione linguistica è lo specchio di un’alienazione profonda, ci osserviamo dall’esterno per giudicarci meglio. Il vocabolo che domina incontrastato le nostre giornate è uno solo: devo. Ma la vera domanda, quella che non ci poniamo mai, è: Devo verso chi? Abbiamo sostituito il desiderio vitale del voglio con il peso asfissiante del dovere etero diretto. Ci sentiamo costantemente in obbligo di performare, di dimostrare al mondo che siamo bravi, capaci, invulnerabili e sempre all’altezza delle aspettative altrui. In questo teatro della performance, l’energia vitale si esaurisce rapidamente, lasciandoci svuotati. Questa dinamica di auto-sfruttamento è stata fotografata con estrema lucidità dal filosofo Byung-Chul Han nel suo celebre saggio La società della stanchezza. Han illustra come l’uomo contemporaneo sia passato da una società disciplinare in cui il devo era imposto da un’autorità esterna a una società della prestazione, in cui l’individuo diventa carnefice e vittima di se stesso. Nell’illusione della totale libertà e dell’autorealizzazione, ci costringiamo a una positività tossica e a una iper-produttività costante, finendo per collassare sotto il peso del nostro stesso ego. Riempire ossessivamente ogni vuoto diventa, quindi, un anestetico necessario per non sentire l’inevitabile burnout emotivo e spirituale che questa corsa comporta.

È proprio in questa frattura che si inserisce la necessità di un cambio di paradigma totale. La visione olopoietica non ci chiede di aggiustare un ingranaggio rotto, ma di tornare a osservarci come ecosistemi completi, integrando corpo, mente, spirito e creatività. Il Metodo Olopoietico ci invita ad abbandonare la logica escludente dell’ o… o… per riabbracciare l’ e… e…. Possiamo essere fragili e coraggiosi; smarriti e capaci di ritrovare la strada. Non si tratta di eliminare le difficoltà o di ignorare le paure generate da un mondo in tumulto, ma di smettere di combattere contro noi stessi. Nell’applicazione pratica del Metodo Olopoietico, l’impatto di questo cortocircuito è evidente. Pensiamo a un caso paradigmatico, molto frequente tra i giovani adulti, i creativi o i neo-genitori: una persona completamente svuotata, schiacciata dalla sindrome dell’impostore e dalla dissociazione linguistica. Il suo racconto è freddo, in terza persona, intrappolato nella logica escludente: O sono un genitore/professionista perfetto, o sono un fallimento completo. Il punto di svolta, il momento in cui la guarigione olistica prende forma, avviene proprio quando si smette di chiedere alla persona di gestire il problema. Attraverso l’ascolto somatico e l’assenza di giudizio, la persona viene accompagnata a sostare in quel vuoto senza fuggire. È in quello spazio che la logica si trasforma, la persona ricomincia a usare il pronome Io e arriva a comprendere che Sono esausto per le aspettative esterne, E, allo stesso tempo, possiedo risorse creative che non sto utilizzando. L’abbandono del devo etero diretto lascia finalmente il posto a un voglio radicato e consapevole.

Riconnettersi con la propria presenza significa fare spazio. Significa tornare a pronunciare quell’ Io con gentilezza e radicamento, disinnescando la performance. Attraverso un ascolto profondo e privo di giudizio, l’approccio olopoietico permette di riaprire i canali con le nostre risorse interne, quelle somatiche, quelle creative, quelle della pura consapevolezza. Non abbiamo bisogno di dimostrare il nostro valore all’esterno, né di assecondare ciecamente la distrazione collettiva. Un potente antidoto visivo a questa narrazione ci viene offerto dal cinema contemporaneo, in particolare dal capolavoro di Wim Wenders, Perfect Days. Il protagonista, Hirayama, si muove nel cuore di una Tokyo iper-tecnologica e frenetica, eppure la sua esistenza è scandita da una lentezza consapevole. Non fugge dalla complessità della metropoli, ma la abita secondo la logica inclusiva dell’ e… e…. La sua non è una vita di mancanze, ma di presenze, la cura silenziosa delle sue piantine, la luce che filtra tra le foglie degli alberi (il komorebi), l’ascolto di vecchie cassette in auto. Hirayama non ha bisogno di performare per esistere, il suo silenzio non è un vuoto angosciante da riempire con distrazioni digitali o sensi di colpa, ma uno spazio sacro e vitale da cui trarre ogni giorno la propria autenticità. Quando smettiamo di riempire compulsivamente i nostri silenzi e troviamo il coraggio di abitare le nostre pause, scopriamo che le risorse per orientarci sono già dentro di noi. Sono queste risorse profonde e silenziose che ci rendono autentici, sintonizzati con il nostro vero centro e, finalmente, in grado di essere realmente all’altezza delle sfide e delle complessità del nostro tempo.

Fabrizio Maci è Counselor transpersonale e umanistico, Art Counselor e Life Coach, Coach per neo genitori, studenti e LGBTQ+. Con una carriera ventennale come Direttore Creativo internazionale nel settore moda, design e creatività urbana, integra oggi la sua esperienza di Team Coach e Mental Coach sportivo, insegnante di Mindfulness, operatore olistico in percorsi di evoluzione personale. Autore e ricercatore, accompagna giovani e adulti nello scavo dell’Archeologia del Sé per trasformare il potenziale creativo in benessere concreto. Leggi anche Maestri Silenziosi. L’empatia, l’energia e il potere terapeutico dei gatti e L’Archeologia del Sé: scavare tra i colori per ritrovare l’Anima