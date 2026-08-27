FiberCop e Università Federico II di Napoli insieme per le reti del futuro: focus su AI e tecnologie quantistiche

FiberCop e l’Università Federico II collaborano su AI, Digital Twin, reti 5G e 6G, edge cloud, cybersecurity e comunicazioni quantistiche.

FiberCop e l’Università Federico II di Napoli avviano una collaborazione strategica per sviluppare le reti di telecomunicazione di nuova generazione. Il programma di ricerca e formazione coinvolgerà il Centro di Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati (CeSMA) dell’ateneo e si concentrerà su intelligenza artificiale, Digital Twin, edge cloud, tecnologie quantistiche e cybersecurity.

L’obiettivo è progettare soluzioni capaci di rendere le infrastrutture digitali intelligenti, efficienti, sicure e sostenibili. Il fulcro delle attività sarà la definizione di modelli avanzati di Digital Twin, rappresentazioni virtuali e dinamiche delle reti fisiche attraverso le quali analizzarne il funzionamento, prevederne l’evoluzione e migliorarne la gestione.

I modelli integreranno reti in fibra ottica, infrastrutture cloud ed edge cloud, sistemi mobili 5G e 6G, comunicazioni quantistiche e sicurezza informatica. Intelligenza artificiale, simulazione e orchestrazione automatizzata serviranno a ottimizzare le risorse, automatizzare le operazioni e accelerare l’introduzione di nuovi servizi digitali.

Alle attività parteciperanno docenti, ricercatori e specialisti della Federico II e del CeSMA, con competenze nelle telecomunicazioni, nell’AI, nei sistemi distribuiti, nell’elettromagnetismo applicato e nelle tecnologie quantistiche. Sono previste anche iniziative formative dedicate alle professionalità richieste dalle nuove reti.

«Con l’Università Federico II mettiamo a fattor comune competenze scientifiche e industriali per esplorare tecnologie destinate a svolgere un ruolo centrale nelle reti del futuro», afferma Massimo Sarmi, presidente e amministratore delegato di FiberCop. Secondo Sarmi, AI, Digital Twin, edge cloud e tecnologie quantistiche saranno determinanti per costruire infrastrutture efficienti e sicure.

La collaborazione sosterrà la formazione delle competenze necessarie alla trasformazione digitale.

Domenico Accardo, direttore del CeSMA, sottolinea che la ricerca, coordinata dalla professoressa Antonia Maria Tulino, riguarderà in particolare «l’operatività multi-dominio e le tecnologie quantistiche». Il lavoro dovrebbe produrre soluzioni di connettività evoluta e nuovi servizi wholesale, ampliando gli ambiti di applicazione e la sicurezza delle comunicazioni in fibra.

FiberCop dispone di 28 milioni di chilometri di fibra ottica. La copertura ultrabroadband supera il 96% delle linee attive e la rete FTTH raggiunge il 46% delle unità immobiliari italiane.