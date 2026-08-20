Eccolo lì, il tifoso, abbronzato e con un paio di chili in più accumulati per pura compensazione.

Il vuoto da fine campionato andava riempito con aperitivi, grigliate e carboidrati consolatori.

L’astinenza sta per finire: lo stomaco è pieno, ma gli occhi hanno già la fame di chi deve tornare a gioire, e anche a soffrire.

Perché la data è lì, cerchiata in rosso: il 22 agosto comincia la Serie A.

Intanto ci si allena con le previsioni: ci sono le amichevoli estive e il calciomercato ancora aperto, due situazioni che nel cervello del tifoso creano una sola cosa: l’assoluto.

Una miscela esplosiva di due sentimenti opposti: o “quest’anno lotta scudetto” oppure “giù come piombi”.

Sotto esame i nuovi acquisti.

Il terzino sinistro fresco di visite mediche e firma scende in campo per la prima volta.

Perdi 1 a 0 l’amichevole con il Liverpool?

Un bidone spaventoso, dirigenza da dimissioni.

Vinci 4 a 1 contro il Consorzio Latticini di Castel de’ Britti?

È il nuovo Roberto Carlos.

E poi entra in scena lui: il Fantacalcio.

Se il calcio è la fede, il Fanta è la setta che ne prende il controllo a metà agosto.

Manager in Havaianas che studiano i tempi di recupero del crociato di un mediano con l’ansia che si riserva alla cartella clinica di un fratello.

Ma ora scatta il conto alla rovescia, sale la febbre.

Si rianima la zona stadio, l’odore dell’erba bagnata, la prima birra tiepida, i Food truck con panini e cotolette pronti da una settimana.

Scaramanzie e odori. Ed eccoli gli amici della curva.

Ci siamo tutti o quasi, si guarda il cielo a cercare chi non è presente quasi invocandone il supporto, da un’altra prospettiva.

I cancelli si aprono, gli spalti sono pieni, le squadre scendono in campo.

Bentornato anche a te, arbitro.

Ti malediremo ininterrottamente per i prossimi undici mesi, ma adesso siamo qui a pregarti: fischia, per carità.

Si gioca, ragazzi!