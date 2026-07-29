George Harrison era da tempo saturo di quella vita.

Guardava gli entusiasmi degli altri con un sorriso sempre più enigmatico.

Poi, il 10 gennaio del 1969, quel sorriso si spense.

E George se ne andò.

Siamo ai Twickenham Film Studios di Londra.

Le telecamere sono accese, registrano ogni istante delle prove per un docufilm e un album da incidere dal vivo: il progetto che un giorno diventerà Let It Be.

L’atmosfera è gelida, e non solo per colpa dello stanzone inospitale.

Paul detta le regole, John è perso nel suo mondo.

George aspetta il momento di poter proporre qualcosa, e quel momento arriva sempre troppo tardi.

Poco prima di pranzo, semplicemente, ne ha abbastanza.

Si alza.

Ripone la chitarra.

Guarda gli altri con una calma glaciale e si congeda: «Ci vediamo in giro per i club».

La porta si chiude.

Silenzio.

Il giorno seguente John Lennon sbotta: «Se non torna entro lunedì chiamiamo Eric Clapton. È altrettanto bravo e rompe molto meno».

Paul e Ringo cercano di fare buon viso a cattivo gioco, ma la verità è che sono sotto shock: per la prima volta, la bolla indistruttibile dei Beatles si è bucata davvero.

Le riprese si bloccano e l’intero progetto rischia di affondare prima di subito.

Intanto George, dopo un sospiro liberatorio, sale in macchina e guida verso la sua villa a Esher, fuori Londra.

La prima cosa che fa e’ prendere una chitarra.

Nasce “Wah-Wah”, un pezzo rabbioso ispirato al senso di frustrazione e al “mal di testa” che George dirà di aver provato durante quelle session.

Nei giorni successivi va a trovare sua madre a Liverpool e si rifugia tra gli amici, ritrovando il piacere di suonare senza che qualcuno gli dica come mettere le dita sulle corde.

Ci vorranno cinque giorni e un vertice a casa di Ringo per farlo tornare.

George, però, detta le condizioni.

Prima: abbandonare lo stanzone gelido di Twickenham e trasferirsi alla Apple.

Seconda: ingaggiare il tastierista Billy Preston. Serve un volto nuovo per spezzare il gelo e costringere la band all’educazione.

George rientra cambiato, più sicuro, meno sottomesso.

In quelle ultime sessioni, da cui nascerà Abbey Road, incide due capolavori in particolare Something, costringendo John e Paul a prenderne atto: la canzone d’amore più bella del disco porta la sua firma.

Resta nei Beatles fino all’ultimo giorno, ma con un atteggiamento del tutto nuovo.

Consapevole della propria forza, suona e aspetta solo che la barca affondi definitivamente, cosa che avverrà pochi mesi dopo per mano di Lennon e McCartney.