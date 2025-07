A Londra una mostra sul genio creativo di Elsa Schiaparelli pioniera della Haute Couture

La stilista che con la sua Maison ha rivoluzionato la Moda del XX secolo, raccontata in una retrospettiva presso il Victoria and Albert Museum a partire dal 21 marzo 2026

Londra- A marzo 2026, Londra celebrerà il genio creativo di Elsa Schiaparelli e la sua arte che rivoluzionarono la Moda del ‘900. Presso il Victoria and Albert Museum, infatti, la stilista italiana sarà raccontata attraverso una retrospettiva che ne illustrerà codici e successi lungo quasi un secolo, immerso nell’innovazione. La mostra dal titolo “Schiaparelli: Fashion Becomes Art” offrirà un vero e proprio viaggio nell’universo al femminile di una nostra connazionale che già dagli anni ’20, fondando una delle maison più eclettiche e famose al mondo, attraversò crisi e rinascite del XX secolo, per arrivare ad una ripartenza contemporanea, sotto la guida di Daniel Roseberry, che dello stile originario di Schiaparelli e della sua influenza, ancora oggi, ricalca i pregi comunicativi e creativi.

Elsa Schiaparelli: il ricordo

Chi era Elsa Schiaparelli? Certamente una donna che attraversò i tempi e le loro sfide, con la sua arte pura, imprimendo al suo lavoro, un approccio imprenditoriale deciso, grazie al quale seppe portare avanti una idea di Moda libera ma sognante, capace di impressionare senza vaneggiare. Una italiana, che del connubio inscindibile con la pittura ne fece un’arma vincente. Come non ricordare le sue collaborazioni con i più importanti nomi del surrealismo, su tutti Salvator Dalì e Jean Cocteau. Molto famoso è senza dubbio, lo “Skeleton“, abito che metteva in mostra il torace in rilievo come una scultura, oppure il “cappello-scarpa“, sinonimo di un potente viaggio immaginativo.

La mostra su Elsa Schiaparelli presso il Victoria and Albert Museum di Londra, esporrà ben 200 oggetti iconici, tra capi di abbigliamento, profumi, opere d’arte e fotografie, per ricordare ed approfondire anche il legame della stilista con il Regno Unito, in particolar modo con la sua capitale Londra, culla di stili e tendenze popolari come nessuna altra città al mondo. La retrospettiva sarà visitabile dal 21 marzo fino all’ 1 novembre 2026.

All’interno della mostra “Schiaparelli: Fashion Becomes Art“, sarà possibile godere di un confronto magico tra i canoni visionari di Elsa Schiaparelli fin dalle origini della sua maison, con la reinterpretazione in chiave modernamente lussuosa a firma dell’attuale direttore creativo Daniel Roseberry. Un lavoro, quello del designer che guida oggi Schiaparelli, che ha già superato esami importanti in termini di apprezzamento, calcando i red carpet internazionali più gettonati. Dunque, la storica dimora sita in Place Vendôme a Parigi, dove Elsa Schiaparelli diede inizio alla sua avventura nel mondo della moda e dell’ Haute Couture , continua a rappresentare senza margini di smentita, una laboratorio di continue sperimentazioni attagliate al concetto di eleganza e sogno tutte al femminile.