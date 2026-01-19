Addio a Valentino Garavani, l’ultimo protagonista assoluto della Moda italiana nel mondo

Roma- Si è spento a 93 anni Valentino Garavani, lo stilista che ha trasformato l’eleganza italiana in un linguaggio universale.

Con lui se ne va non solo un protagonista assoluto della moda, ma un’idea di bellezza fatta di disciplina, sogno e perfezione. Nato a Voghera nel 1932, Valentino aveva imparato presto che la couture è rigore prima ancora che ispirazione. Da Parigi a Roma, la sua carriera è stata un lungo atto d’amore per la forma, per il colore — quel rosso diventato firma e destino — e per una femminilità senza tempo.

Le sue creazioni hanno vestito regine, attrici, first lady, ma soprattutto hanno dato alle donne un’armatura di grazia. Nel 1960 fondò la Maison Valentino, trasformandola in un simbolo globale del lusso italiano. Ogni abito era un gesto misurato, ogni sfilata una dichiarazione silenziosa di stile: sempre definitivo. Valentino Garavani ci regala un’eredità che non conosce mode né stagioni. La sua scomparsa chiude un capitolo fondamentale del Novecento fatto di geni con la matita, ago e filo in mano.

Il suo nome continuerà a vivere nei tessuti, nelle linee, in quell’idea di eleganza stordente che non passa mai.

Perché Valentino ha vestito la bellezza , così come il tempo. Come un cerchio perfetto e nostalgico che si congeda da noi con l’ultimo protagonista assoluto della Moda italiana nel mondo che ci lascia .