Moda

Addio a Valentino Garavani, l’ultimo protagonista assoluto della Moda italiana nel mondo

di Chiara Perrucci
19 Gennaio 2026

Roma- Si è spento a 93 anni Valentino Garavani, lo stilista che ha trasformato l’eleganza italiana in un linguaggio universale.

Con lui se ne va non solo un protagonista assoluto della moda, ma un’idea di bellezza fatta di disciplina, sogno e perfezione. Nato a Voghera nel 1932, Valentino aveva imparato presto che la couture è rigore prima ancora che ispirazione. Da Parigi a Roma, la sua carriera è stata un lungo atto d’amore per la forma, per il colore — quel rosso diventato firma e destino — e per una femminilità senza tempo.

Le sue creazioni hanno vestito regine, attrici, first lady, ma soprattutto hanno dato alle donne un’armatura di grazia. Nel 1960 fondò la Maison Valentino, trasformandola in un simbolo globale del lusso italiano. Ogni abito era un gesto misurato, ogni sfilata una dichiarazione silenziosa di stile: sempre definitivo. Valentino Garavani ci regala un’eredità che non conosce mode né stagioni. La sua scomparsa chiude un capitolo fondamentale del Novecento fatto di geni con la matita, ago e filo in mano.

Il suo nome continuerà a vivere nei tessuti, nelle linee, in quell’idea di eleganza stordente che non passa mai.

Perché Valentino ha vestito la bellezza , così come il tempo. Come un cerchio perfetto e nostalgico che si congeda da noi con l’ultimo protagonista assoluto della Moda italiana nel mondo che ci lascia .

Valentino Garavani, al termine di una sfilata. Il Red Valentino famoso in tutto il mondo. Courtesy of Valentino.
#arte #chiaraperrucci #madeinitaly Cultura Gli Stati Generali Moda
Commenti

Devi fare login per commentare

Accedi
Dallo stesso autore
Milano

Milano Fashion Week FW 2026-27: la moda maschile italiana tra memoria, identità e l’era post-Armani

di Chiara Perrucci

La moda e le mode

MUNICH X a Pitti Uomo 109: una nuova era dello sport-fashion consapevole

di Chiara Perrucci

Lifestyle

Armani Hotels & Resorts: joint venture globale con Mohamed Alabbar per il lusso internazionale

di Chiara Perrucci

La moda e le mode

Pitti Uomo 109: Firenze anticipa il futuro del menswear Autunno/Inverno 2026-27

di Chiara Perrucci

Tutti i post

Gli Stati Generali è anche piattaforma di giornalismo partecipativo

Vuoi collaborare ?

Newsletter

Ti sei registrato con successo alla newsletter de Gli Stati Generali, controlla la tua mail per completare la registrazione.