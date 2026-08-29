Giorgio Armani, la vita dietro lo stile

Chi era davvero Giorgio Armani quando si spegnevano le luci delle passerelle? Dietro l’uomo che ha trasformato l’eleganza italiana in un linguaggio universale c’era una storia fatta di ambizione e disciplina, ma anche di incontri, affetti, dolore, rinunce e fragilità.

È questo il lato più personale di Giorgio Armani che arriva ora in libreria con “Giorgio secondo Armani, La vita oltre il successo”, la nuova biografia autorizzata dello stilista, pubblicata da Marsilio Editore e scritta dalla giornalista Roberta Filippini.

Il libro sarà disponibile dal 1° settembre e conta 368 pagine, con un inserto fotografico. Ma soprattutto custodisce un elemento raro: le parole che Armani aveva scelto personalmente di affidare all’autrice, insieme alle testimonianze delle persone a lui più vicine.

Giorgio Armani, il racconto che va oltre il successo

Per decenni il mondo ha conosciuto Giorgio Armani attraverso le sue collezioni, il suo stile inconfondibile e un impero costruito senza compromessi.

Questa biografia sceglie invece di partire dall’uomo.

Dalla famiglia italiana di provincia agli anni della guerra e del dopoguerra, fino all’arrivo a Milano. È qui che il giovane Armani comincia a costruire, lentamente e con fatica, il proprio percorso nella moda.

Prima del grande successo ci sono gli incontri giusti, il lungo apprendistato, il lavoro quotidiano e soprattutto una capacità fuori dal comune di guardare le cose da una prospettiva diversa.

Quella visione finirà per cambiare la moda.

Le confessioni di Armani raccontate da Roberta Filippini

Il tratto più interessante del volume è la sua origine.

Non si tratta infatti soltanto della ricostruzione della carriera di un grande stilista. Armani aveva scelto di consegnare personalmente a Roberta Filippini ricordi, riflessioni, convinzioni e pensieri più intimi, dando forma a un racconto che oggi assume inevitabilmente anche il valore di una testimonianza.

Le pagine seguono così il percorso professionale senza separarlo da quello personale.

Ci sono le intuizioni che hanno portato alla nascita dello stile Armani, ma anche le persone incontrate lungo il cammino. Ci sono le conquiste e i riconoscimenti, ma anche le rinunce e i rimpianti.

È in questo equilibrio tra pubblico e privato che prende forma un ritratto diverso dal personaggio che il mondo ha imparato a conoscere.

Dalla giacca destrutturata alla rivoluzione Armani

Giorgio Armani non ha semplicemente creato un marchio di moda. Ha contribuito a modificare il concetto stesso di eleganza.

Negli anni Ottanta, le sue silhouette morbide, fluide e destrutturate diventano un simbolo internazionale. La giacca perde rigidità, il corpo acquista libertà e il lusso smette di avere necessariamente bisogno dell’ostentazione.

Quella rivoluzione estetica diventa anche culturale.

L’influenza di Armani continua infatti a farsi sentire sulle generazioni successive di stilisti e sulla percezione internazionale della moda italiana.

Ma la biografia di Roberta Filippini suggerisce di guardare anche oltre la rivoluzione stilistica, per capire quale uomo ci fosse dietro quelle scelte.

Amore, dolore, coraggio e rinunce: il Giorgio Armani più personale

È probabilmente qui che “Giorgio secondo Armani” trova la sua dimensione più intima.

Il successo non cancella il prezzo delle decisioni. La costruzione di un impero non elimina le perdite. E dietro la figura apparentemente granitica del grande imprenditore emergono sentimenti, relazioni e momenti difficili.

Il libro racconta Armani attraverso incontri, amore e dolore, ma anche attraverso la determinazione con cui ha difeso le proprie convinzioni.

Il creativo e l’imprenditore diventano così due facce della stessa storia: una storia costruita sulla volontà, sull’impegno e sulla capacità di non rinunciare alla propria idea di eleganza.

“Finché ci sono io, comando io”: la filosofia di Giorgio Armani

Nel 2021, intervistato dal magazine americano GQ, Armani aveva sintetizzato con una frase il suo rapporto con il potere e con il proprio universo creativo: “Finché ci sono io, comando io”.

Era una dichiarazione che raccontava perfettamente il suo carattere.

Dal 1975 alla guida del gruppo Armani, lo stilista aveva mantenuto un controllo fortissimo sulla propria creatura, difendendo nel tempo autonomia, identità e visione.

Anche per questo la sua scomparsa, avvenuta nel settembre 2025 all’età di 91 anni, ha segnato la fine di un’epoca.

L’autrice è Roberta Filippini, giornalista dell’Ansa per molti anni dove è stata responsabile del settore moda.