New York Fashion Week, l’avanguardia torna ai margini

Per capire che cosa abbia realmente lasciato la New York Fashion Week di settembre 2026 bisogna uscire dal cono dei riflettori. Al

centro, la luce accecante delle passerelle perfette, dei volti da prima fila e delle alleanze industriali spacciate per futuro brillava tanto da

nascondere il vuoto sottostante. È ai bordi, invece, dove la luce arriva sporca e il racconto istituzionale perde la presa, che si è arroccata l’avanguardia di una moda capace di agire come un sismografo sociale. I designer indipendenti qui riescono ancora a criptare i sentimenti profondi di una società, comprendendone le fratture prima che la società stessa trovi le parole per descriverle.

Il paesaggio, d’altronde, è saturo già al primo giorno del calendario. Manhattan si prepara ai convogli dell’Assemblea Generale

delle Nazioni Unite, mentre gli Stati Uniti entrano nel clima elettrico e claustrofobico delle elezioni di metà mandato. In questo scenario spezzato, il sistema si misura con una contrazione strutturale che ha ormai superato la contabilità dei bilanci. I numeri globali decretano il totale crollo dell’illusione aspirazionale, cinque miliardi di euro andati in fumo e cinquanta milioni di consumatori evaporati nel nulla in soli dodici mesi. La promessa di appartenenza tradizionalmente sigillata in una sneaker o in un profumo si infrange, esponendo l’esaurimento della sua versione più innocua, ovvero di quella moda politica fatta di slogan grafici e dichiarazioni valoriali accuratamente private di ogni conseguenza. Esaurito il marketing delle t-shirt valoriali, il conflitto cambia stato e abbandona la superficie della stoffa per penetrare direttamente nei casting, attraversando la densità delle fibre, alterando le silhouette e ridisegnando il rapporto biologico tra il corpo e lo spazio. L’atto politico quindi si deposita così nella struttura stessa che produce l’immagine, dettando le regole di una nuova grammatica visiva orientata sempre più alla protezione, alla schermatura e alla resistenza.

L’incarnazione più radicale di questa transizione si materializza nella nona collezione di Elena Velez, significativamente intitolata SMITE. La parola contiene il colpo e la sua giustificazione più sacra, abbattere e punire invocando un’autorità superiore. Il nucleo teorico

dell’opera esplora la brutalità esercitata sotto un mandato ideologico o politico. Vittima e aggressore si scambiano di posto, l’idea del bene autorizza la violenza e la convinzione assoluta di trovarsi dalla parte giusta della storia rende così ogni atto praticabile. È in fondo una lettura esatta del presente occidentale. Guerre trasmesse in tempo reale, polarizzazione digitale e culture wars hanno trasformato lo spazio pubblico in un tribunale permanente, dove ogni fazione costruisce la propria innocenza attribuendo all’avversario una colpa totale. Velez si rifiuta quindi di cercare una posizione rassicurante e scaglia questa tensione direttamente sulla materia.

I tessuti appaiono esausti, fossili, e sopravvissuti a un impatto geologico. Calze lacerate, fasciature e ginocchiere convivono con

copricapi in bilico tra l’iconografia medievale e varie inquietudini mediorientali. Anche la palette cromatica si muove tra bianchi sporchi, crema disseccati e grigi minerali e, persino quando affiora una tonalità chiara, essa conserva una consistenza polverosa, come se la terra fosse stata privata d’acqua.

Con il debutto del menswear, poi, Velez affronta la mascolinità ridisegnandola come una costruzione sotto assedio. Spalle

ingrandite e corpi massicci convivono con figure fragili avvolte da panneggi mobili, registrando quella che la designer definisce un’energia combustibile attorno al maschile: una frizione sospesa tra la restaurazione virilista e il crollo dei ruoli tradizionali.

Il casting porta con sé questa ambiguità fuori dall’estetica, assumendo corpi già marchiati dagli apparati dello Stato. John Kiriakou – l’ex agente della CIA che rese pubblico l’uso del waterboarding e fu poi condannato per aver divulgato l’identità di un agente sotto copertura – attraversa la passerella stringendo tra le mani un libro sul Watergate. La sua biografia diventa il perno ideale in cui la coscienza individuale collide con l’istituzione punitiva.

Subito dopo, la verticalità di Manhattan viene violata dall’ingresso di Angela Nikolau e Ivan Beerkus. Solo due mesi prima, i due rooftoppers russi avevano ingannato la sicurezza dell’Empire State Building per srotolare dall’antenna, a 443 metri d’altezza, uno striscione che contrapponeva il potere dell’amore all’amore per il potere. Con un procedimento penale ancora aperto per effrazione e condotta pericolosa, la coppia cammina ora in orizzontale, trovando nella sfilata una zona franca temporanea in cui i codici giudiziari vengono sospesi.

È il trionfo di un realismo dissidente. Velez sa che la moda tenta sempre di assorbire il dissenso per convertirlo in capitale

reputazionale ma sceglie volutamente di abitare questa contraddizione, offrendo alla trasgressione un perimetro da cui poter toccare il sistema. SMITE certifica così la fine di ogni purezza, e traccia la via per una grammatica dell’equipaggiamento e della corazza, rispondendo così a quella domanda collettiva profonda, in cui il bisogno umano di proteggere la propria vulnerabilità vacilla, mentre il confine tra sicurezza e controllo si fa sempre più torbido.

Rachel Scott, invece, si muove lungo una direttrice orizzontale, più liquida e sommersa. La collezione Primavera/Estate 2027 di Diotima scaturisce da una reazione fisica, intima e quasi geografica: un pianto improvviso all’atterraggio a Grenada, il

riconoscimento ancestrale di una terra mai visitata prima, e la riscoperta dell’acqua come elemento che unisce e separa l’intero arcipelago caraibico. È un attacco diretto all’immaginario turistico d’Occidente, che ha storicamente costruito il mare tropicale come una superficie trasparente, pacificata e sempre disponibile al consumo. Diotima ne recupera invece l’opacità. Quelle acque

custodiscono le rotte sommerse della tratta atlantica, i corpi cancellati, le economie coloniali e intere genealogie delle donne della diaspora. In questo paesaggio temporale tutte le distanze cronologiche si annullano, una lavoratrice schiavizzata nelle piantagioni del Settecento, una pensatrice anticoloniale come Suzanne Césaire e una donna caraibica contemporanea abitano lo stesso spazio visivo, avvolte dagli stessi tessuti.

Il passaggio si avverte nella carne della palette cromatica. I blu profondi, i verdi opachi, i toni della sabbia e dei bruni

organici prendono il posto del turchese levigato da cartolina tropicale. La bellezza resta presente, ma perde la sua innocenza promozionale, e ogni sfumatura porta con sé una profondità storica e una conseguenza ambientale. Perfino l’organza viene tagliata in strisce, ricomposta e addensata per evocare così la densità delle increspature marine. L’ambiente sonoro si fa archivio vivente, richiamando le voci della diaspora e le molte contaminazioni della cultura caraibica. L’uncinetto, da sempre la firma più riconoscibile di Diotima, ricompare qui quasi esclusivamente come inserto sartoriale.

Scott ha costruito il marchio collaborando con le artigiane giamaicane, sottraendo un sapere tessile ancestrale alla degradazione del souvenir domestico. Tuttavia, il mercato globale ha rapidamente assimilato quel linguaggio, trasformandolo in un feticcio di autenticità commerciale.

Continuare a ripeterlo come una formula avrebbe significato solo costruire una nuova gabbia, per quanto elegante e apparentemente celebrativa. Spostando l’uncinetto nei dettagli e ampliando i confini di una sartoria fluida, Scott rivendica il diritto di una designer caraibica all’evoluzione. L’identità non risiede più nell’obbligo di un’iconografia esotica, ma abita nella

tracciabilità delle tecniche, nella reale ridistribuzione del lavoro e nella memoria dei materiali.

Qui la decolonizzazione assume quindi una dimensione concreta e finanziaria, misurandosi direttamente con il prezzo del

prodotto. Il tempo artigianale e la ricerca richiedono risorse, e l’alto costo che ne garantisce la fattibilità genera inevitabilmente una nuova esclusione in un mercato del lusso che resta strutturalmente selettivo. Diotima sceglie di attraversare questa frizione, preferendo un valore culturale trasparente alla menzogna dell’accessibilità industriale.

La sfilata apre così una fase nuova, in cui la moda cerca di trovare legittimità nella capacità di connettere la memoria dei popoli con la

crisi ambientale. A cambiare radicalmente è l’idea stessa di provenienza, intesa non più come un’etichetta di marketing, ma come un

sistema attivo di relazioni, responsabilità e conoscenze.

Jackson Wiederhoeft, invece, porta la previsione nel territorio della finzione. La collezione Queens, presentata attraverso l’ultimo atto intitolato Last Look, racconta una società durante il suo ultimo giorno sul pianeta Silk. Le ragioni della fine restano ignote; conosciamo però la sua popolazione, fatta di regine, attendenti, osservatrici delle stelle e custodi delle statue. Sono intere generazioni passate, presenti e future impegnate a raccogliere, conservare e cacciare. Il pianeta prende il nome dalla materia dominante della collezione, e

la seta, da tessuto, diventa atmosfera e ordine sociale. Wiederhoeft la piega in abiti iperfemminili, caratterizzati da gonne ampie, corsetti e

drappeggi monumentali.

Questo intero apparato couture convive tuttavia con una logica aziendale più concreta: il designer realizza ormai una sola

collezione l’anno, dichiarando di voler onorare esclusivamente le richieste delle proprie clienti. Il suo mondo fantastico quindi non è poi così distante dalla realtà, perché nasce da un confronto diretto con una comunità vera, composta da persone che cercano nell’abito uno strumento capace di occupare e difendere lo spazio pubblico.

La palette colori procede tra toni pallidi, riflessi metallici, oscurità teatrali e improvvise accensioni preziose. Sono colori che sembrano appartenere a un paesaggio illuminato per l’ultima volta. La costruzione esaspera deliberatamente le proporzioni: i corsetti riorganizzano

l’anatomia, i volumi ampliano il corpo e i tessuti rigidi impongono una distanza fisica e psicologica invalicabile a chi osserva. Non è un caso, perché il ritorno della disciplina autoritaria sui corpi, l’attacco ideologico contro le identità trans e la restaurazione di ruoli sessuali rigidi, alimentano oggi il bisogno di universi paralleli in cui l’identità possa tornare a essere sovrana. Wiederhoeft risponde con la satira e l’eccesso, costruendo una mitologia popolata da figure femminili e identità eccedenti, sottratte alla

sobrietà normativa della strada contemporanea. Il drag, il camp, la ballroom e la teatralità queer hanno spesso trasformato l’esposizione in controllo della scena, ma l’esagerazione formale permette al soggetto di impossessarsi del

segno visivo prima che il potere possa usarlo contro di lui.

Molte promesse progressiste considerate irreversibili sono tornate revocabili. La crisi climatica ha trasformato l’apocalisse da fantasia remota a rumore di fondo, mentre la precarietà rende sempre più difficile immaginare il futuro come una linea ascendente. Last Look permette semplicemente di vestirsi per l’ultima apparizione pubblica e compiere il rito sartoriale con la piena consapevolezza della catastrofe imminente, guidati dalla volontà feroce di affermare la propria forma prima che il mondo scompaia.

La chiusura della New York Fashion Week ha messo in luce qualcosa che aleggiava da tempo e che ora comincia a strutturarsi, a prendere posizione: la Moda Radicale Strutturale è la nuova avanguardia politica. La convergenza delle traiettorie creative di Elena Velez, Diotima e Wiederhoeft segnano un punto di non ritorno nella sociologia del costume contemporaneo. L’era del corporate activism sta collassando sotto il peso delle proprie contraddizioni etiche ed economiche.

Una transizione che pone i conglomerati del lusso e i giganti del mass market davanti a un paradosso strutturale, perchè la storia della

moda insegna che il capitalismo culturale ha sempre capitalizzato sul dissenso, assorbendo la controcultura e trasformandola in tendenza di massa. Questa volta, però, l’operazione appare più complessa, e anche se un’estetica può essere copiata, una struttura fondata sulla redistribuzione del valore, sulla memoria culturale e sull’appartenenza politica oppone una resistenza diversa.

Se questi segnali continueranno a convergere, la conseguenza potrebbe essere una scissione sempre più stabile del mercato della moda. Da una parte resteranno le grandi holding, trasformate in gigantesche macchine logistiche capaci di distribuire un lusso globale, standardizzato e politicamente controllabile. Dall’altra si consoliderà un ecosistema quasi feudale di micro-brand indipendenti e radicali, sostenuti da comunità che non acquistano soltanto un prodotto, ma un’appartenenza, una posizione e un sistema di valori.