Milano– Un nuovo capitolo si apre nella storia del Gruppo Armani . Il Consiglio d’Amministrazione della Giorgio Armani S.p.A. ha nominato Giuseppe Marsocci come nuovo Amministratore Delegato, con effetto immediato, segnando così l’inizio della nuova era della maison simbolo dell’eleganza italiana.

La decisione, proposta all’unanimità dalla Fondazione Armani ,riflette la volontà della famiglia e dei vertici aziendali di garantire continuità e coerenza con la visione del fondatore. Giuseppe Marsocci, 61 anni, torinese, laureato in Economia e Commercio all’Università di Torino, vanta oltre 35 anni di esperienza nel settore moda e lusso, di cui 23 all’interno del Gruppo Armani.

Nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli di grande responsabilità sia in Italia che all’estero: da CEO delle Americhe a Global Chief Commercial Officer, fino al ruolo di Vicedirettore Generale accanto a Giorgio Armani stesso. Un percorso che lo ha reso una figura chiave per l’espansione internazionale e per la strategia commerciale del brand. “La sua esperienza internazionale, la profonda conoscenza dell’azienda e la vicinanza al Signor Armani rendono Giuseppe la scelta più naturale per garantire continuità al percorso delineato dal fondatore”, ha dichiarato Leo Dell’Orco, presidente del CdA. Da parte sua, Marsocci ha espresso gratitudine e determinazione: “Ringrazio la Fondazione, il Consiglio e la famiglia Armani per la fiducia. Insieme porteremo avanti il modello di azienda e l’idea di bellezza del Signor Armani, con coerenza e sensibilità in un mondo del lusso che cambia.”

Una transizione guidata dai valori

La nomina di Giuseppe Marsocci arriva in un momento di riflessione e riorganizzazione per la maison milanese, a pochi mesi dalla scomparsa di Giorgio Armani, figura cardine della moda mondiale. Il nuovo Amministratore Delegato riporterà direttamente al CdA presieduto da Leo Dell’Orco, con Silvana Armani nel ruolo di Vicepresidente. Nelle prossime settimane il Consiglio assumerà la sua forma definitiva, ma la nomina anticipata segna la volontà di proseguire senza soluzione di continuità nella gestione del gruppo, consolidando l’eredità culturale e imprenditoriale di Giorgio Armani.

Chi è Giuseppe Marsocci

Giuseppe Marsocci ha costruito una carriera trasversale nel fashion system. Dopo gli esordi nel gruppo torinese GFT, licenziatario di marchi come Valentino, Dior, Ungaro, Stone Island e Armani, ha lavorato in Fila Sport come responsabile dello sviluppo del business internazionale. Nel 2003 è entrato nel Gruppo Armani, dove ha contribuito alla crescita delle linee commerciali e al consolidamento del brand negli Stati Uniti e nei principali mercati globali. Con la guida di Giuseppe Marsocci, il Gruppo Armani punta a consolidare il proprio ruolo come ambasciatore del made in Italy nel mondo, valorizzando la dimensione lifestyle del brand e mantenendo fede ai valori di eleganza, autenticità e sobrietà che hanno reso Armani una leggenda del lusso contemporaneo.