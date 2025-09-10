Giorgio Armani: lo stilista che ha vestito il Cinema e i Palazzi Reali

Tra i capi più memorabili firmati da Giorgio Armani ne spiccano alcuni che hanno lasciato un segno indelebile. E per i 50 anni della maison ecco ARMANI/Archivio

Richard Gere in American Gigolo (1980): la rivoluzione sartoriale

L’abito destrutturato grigio perla indossato da Richard Gere rappresenta l’inizio di una nuova era nell’eleganza maschile. Spalle morbide, tessuti leggeri e una silhouette slanciata hanno riscritto il codice dello stile, consacrando Giorgio Armani come il maestro del look maschile contemporaneo.

Julia Roberts, l’icona di classe ai Premi Oscar e al Festival di Cannes

L’eleganza fluida e i tessuti pregiati degli abiti Giorgio Armani scelti da Julia Roberts hanno incantato i red carpet più prestigiosi, dal Premio Oscar al Festival di Cannes, Armani ha interpretato la diva in chiave contemporanea, esaltando la sua espressività e il sorriso che ha conquistato il mondo.

Da Cate Blanchett a Lady Gaga: la versatilità di Armani

Sul red carpet e nelle performance più spettacolari, Giorgio Armani ha vestito icone come Cate Blanchett e Lady Gaga, con creazioni che oscillano tra modernità e classicismo, tra abiti scultorei e minimalismo estremo.

Eleganza e carisma sul grande schermo: da Ocean’s Eleven a The Wolf of Wall Street

George Clooney e Leonardo DiCaprio sono solo due degli attori che hanno beneficiato della maestria sartoriale di Armani, con look che definiscono il carattere e la psicologia dei loro personaggi. Completi impeccabili che riflettono classe, potere, fascino e le contraddizioni di un’epoca.

Collaborazioni con grandi registi come Ridley Scott e Martin Scorsese hanno permesso ad Armani di trasformare ogni abito in uno strumento narrativo essenziale. Dalla rivoluzione maschile di American Gigolo ai drammi psicologici di Casinò e The King of Comedy, Giorgio Armani ha saputo costruire negli anni una relazione strettissima con il mondo dello spettacolo e dell’élite internazionale, diventando sinonimo di eleganza, sobrietà e prestigio.

Giorgio Armani: eleganza da red carpet… e da Palazzo

Dalle dive di Hollywood alle Regine di mezzo mondo, Giorgio Armani ha saputo imporsi come punto di riferimento assoluto di uno stile senza tempo. Il suo legame con il mondo reale — discreto ma profondo — trova l’emblema nell’abito da sposa creato per la Principessa Charlène di Monaco, capolavoro di alta moda moderna. Ma anche icone come Rania di Giordania e Letizia di Spagna, hanno scelto regolarmente le sue creazioni, attratte da un’estetica sobria, essenziale e autorevole. Lo stile Armani, fatto di tagli impeccabili, colori neutri e lusso misurato, parla con la stessa efficacia tanto sul red carpet quanto nei contesti più solenni della nobiltà. Una doppia anima, glamour e istituzionale, che ha reso Giorgio Armani, unico nel panorama della moda internazionale.

ARMANI/Archivio