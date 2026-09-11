Scuola

Borse di studio BPER: al via il bando per 300 studenti meritevoli

di redazione

Con questa iniziativa, giunta alla 60ª edizione, l’Istituto rinnova il suo impegno a sostegno dell’istruzione e della valorizzazione dei giovani

11 Settembre 2026

Al via il bando BPER per l’assegnazione di 300 borse di studio da 500 euro ciascuna, rivolte agli studenti e alle studentesse più meritevoli che nell’anno scolastico 2025-2026 hanno frequentato una scuola secondaria di secondo grado o conseguito il diploma di maturità.

Giunto alla 60ª edizione, l’iniziativa rappresenta un appuntamento ormai consolidato con cui BPER intende valorizzare il merito scolastico e offrire un sostegno concreto alle famiglie dei propri clienti nel percorso di formazione dei giovani. L’assegnazione delle borse di studio avverrà sulla base della valutazione del profitto scolastico e della situazione economia, secondo quanto previsto dal bando. Tra i requisiti figurano la residenza in Italia, un ISEE familiare 2026 non superiore a 30 mila euro e un rapporto di clientela con BPER.

“Siamo orgogliosi di essere giunti alla 60ª edizione del Bando dedicato alle famiglie dei nostri clienti- commenta Serena Morgagni, responsabile Direzione Communication di BPER. Una tappa importante di un percorso che testimonia la costante volontà della banca di valorizzare e incentivare il merito scolastico di ragazzi e ragazze. È uno dei tanti progetti con cui BPER promuove l’istruzione e la cultura, valori alla base della crescita e dello sviluppo della società e dei territori”.

Le domande potranno essere presentate fino al 30 novembre 2026, esclusivamente tramite il link bper.it/borsedistudio. Per consultare il bando completo, con tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, è possibile visitare il sito bper.it. I risultati dell’iniziativa saranno pubblicati sul sito BPER nel mese di marzo 2027.

Bper Banca
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