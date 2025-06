Con l’avvicinarsi della Maturità 2025, che da anni in realtà si chiama ufficialmente esame di stato, cresce l’interesse degli studenti per le possibili temi della prima prova scritta. Sulla base dei principali anniversari letterari e storici, delle ricorrenze civiche e delle tendenze degli ultimi anni, abbiamo selezionato le ipotesi più probabili, suddivise in tre aree: tema letterario, traccia storica e tema di attualità. Le commissioni sono state nominate, e a partire dal 19 giugno si entra nel vivo con le prime prove scritte. Abbiamo provato a immaginare su quali argomenti gli studenti italiani saranno chiamati a dimostrare quanto hanno imparato durante il loro percorso scolastico.

Tema di letteratura: anniversari e grandi esclusi

Il Ministero ha spesso scelto brani di autori legati ad anniversari significativi, ma anche personalità letterarie di alto rilievo che mancavano da anni tra le tracce. Per il 2025 sono numerose le ricorrenze che rendono probabile un’analisi del testo o una riflessione letteraria su:

Cesare Pavese , 75 anni dalla morte (1950): possibile traccia su La luna e i falò e La casa in collina. Temi: solitudine, esilio interiore, disincanto.

Pier Paolo Pasolini , 50 anni dalla morte (1975): già al centro del dibattito pubblico e culturale, è candidato ideale con testi poetici, saggistici o narrativi, anche se non sempre viene trattato nei programmi scolastici. Focus su impegno civile, denuncia, modernità.

Italo Calvino , 40 anni dalla morte (1985): già apparso nel 2015, può tornare con brani da Il sentiero dei nidi di ragno o Le città invisibili. Centrale la riflessione sulla percezione e la complessità.

Alessandro Manzoni , 240 anni dalla nascita (1785): I Promessi sposi o i Saggi storici sono papabili, soprattutto in chiave etico-politica.

Giosuè Carducci , 190 anni dalla nascita (1835): rientra nei grandi classici con componimenti patriottici o odeschi.

Ignazio Silone , 125 anni dalla nascita (1900): tema dell’antifascismo e della giustizia sociale con testi da Fontamara.

Giovanni Boccaccio, 650 anni dalla morte (1375): la novellistica potrebbe offrire spunti su società, religione e ironia.

Accanto agli autori “da anniversario”, non si possono escludere i grandi assenti recenti. Tra questi:

Leopardi (assente dal 2014), con il suo pensiero sul dolore e sull’infinito.

Svevo , ultimo uscito nel 2009, con lo stile psicanalitico de La coscienza di Zeno.

Primo Levi , possibile spunto per riflettere su memoria e Shoah.

Moravia o Sciascia, in linea con i temi sociali e morali della contemporaneità.

Traccia storica: Resistenza e identità europea

Le prove di tipologia B richiedono spesso testi argomentativi legati alla storia e alla cittadinanza. Due anniversari del 2025 rendono molto probabile una traccia connessa a questi snodi:

80 anni dalla Liberazione dell’Italia (1945) : un’occasione per riflettere sulla Resistenza, la lotta al nazifascismo e la nascita della Repubblica. Spunti: diritti, Costituzione, antifascismo.

75 anni dalla Dichiarazione Schuman (1950): pietra miliare per l’unità europea. Temi: cooperazione, pace, ruolo dell’Europa nel mondo.

Non da escludere anche un riferimento ai 35 anni dalla caduta del Muro di Berlino (1989), come punto di partenza per parlare di libertà, globalizzazione e identità post-Guerra Fredda.

Tema di attualità: intelligenza artificiale, ambiente e crisi globali

Il tema di attualità (tipologia C) rappresenta da anni uno spazio per riflettere sui grandi temi del presente. Se l’anno scorso si è parlato di musica e arte, il 2025 potrebbe concentrare l’attenzione su: