Presidenti commissioni di maturità 2025, oggi i nomi sul sito del ministero

I nomi dei presidenti di commissione dell’esame di maturità 2025 saranno resi noti sul sito del Ministero dell’Istruzione. Ogni commissione sarà composta da un presidente esterno, tre membri esterni e tre membri interni all’istituzione scolastica. Poiché la pubblicazione avverrà su base regionale, occorrerà consultare il sito dell’ufficio scolastico regionale competente.

I nomi dei commissari di maturità saranno resi noti alla fine di questo mese al seguente indirizzo: https://matesami.pubblica.istruzione.it/.

La maturità si svolgerà secondo lo stesso impianto dell’anno scorso, fissato con decreto legislativo 62/2017: due prove scritte a carattere nazionale (la prima l’italiano, la seconda specifica per ogni indirizzo), terza prova solo per gli indirizzi in cui è prevista ( Esabac, Esabac techno, sezioni con opzione internazionale, ecc), colloquio in chiave multidisciplinare. La prima prova scritta di italiano, comune a tutti gli indirizzi si svolgerà dalle ore 8:30 di mercoledì 18 giugno 2025.

Struttura dell’Esame di Stato

L’Esame di Stato 2025 si articola in tre prove principali:

Prima prova scritta (18 giugno 2025): Italiano, comune a tutti gli indirizzi, con durata di 6 ore. Seconda prova scritta (19 giugno 2025): Materia specifica per ogni indirizzo, con durata variabile. Colloquio orale: Discussione interdisciplinare, presentazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), e discussione dell’elaborato di cittadinanza attiva per gli studenti con 6 in condotta .

Materie della Seconda Prova Scritta

Le discipline oggetto della seconda prova e quelle affidate ai commissari esterni sono consultabili un motore di ricerca ad hoc reso disponibile dal ministero. https://visualizzamaterieesame.Static.Istruzione.It/.

Ecco un riepilogo delle principali:

Liceo Classico : Latino

Liceo Scientifico : Matematica

Liceo Linguistico : Lingua e cultura straniera 1

Liceo delle Scienze Umane : Scienze umane (Diritto ed Economia politica per l’indirizzo Economico-sociale)

Liceo Artistico : Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi

Liceo Musicale : Teoria, analisi e composizione

Liceo Coreutico : Tecniche della danza

Istituti Tecnici : Amministrazione, Finanza e Marketing: Economia aziendale Turismo: Lingua inglese Costruzioni, Ambiente e Territorio: Geopedologia, Economia ed Estimo Informatica e Telecomunicazioni: Informatica e Telecomunicazioni Grafica e comunicazione: Progettazione multimediale Istituti agrari: Economia, Estimo, Marketing e Legislazione, con Enologia per l’indirizzo “Viticoltura ed Enologia.



Novità per l’esame orale

Una novità significativa riguarda l’esame orale: gli studenti con una valutazione di 6 in condotta dovranno presentare un elaborato su temi di cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal consiglio di classe. Questo elaborato avrà un peso nella valutazione finale e riflette l’intento del MIM di valorizzare non solo le competenze disciplinari, ma anche l’impegno civico degli studenti.