MM al confronto con la commissione europea

Acqua

Acqua, MM al confronto con la Commissaria europea sulla strategia per la resilienza idrica

di redazione
6 Novembre 2025

Francesco Mascolo, Amministratore delegato di MM Spa e Vicepresidente di Aqua Publica Europea (APE) – la rete che riunisce oltre 70 gestori pubblici del servizio idrico in Europa – ha partecipato stamani a Bruxelles all’incontro con Jessika Roswall, Commissaria europea per l’ambiente, dedicato alla definizione delle future iniziative conseguenti al varo della European Water Resilience Strategy.

La strategia europea per la resilienza idrica, adottata dalla Commissione europea lo scorso giugno, rappresenta uno strumento fondamentale che mette al centro delle politiche comunitarie e degli stati membri la gestione e la protezione della risorsa idrica. In particolare tre sono gli obiettivi richiamati: preservare l’acqua dagli impatti prodotti dal climate change e dagli inquinanti emergenti, promuoverne una gestione intelligente, aumentando l’efficienza, ad esempio attraverso la riduzione di consumi e perdite di rete anche grazie al ricorso a soluzioni digitali, attraendo investimenti sempre maggiori sul settore; infine, garantire a tutti acqua e servizi igienico-sanitari puliti e a prezzi accessibili, sensibilizzando imprese e consumatori per un utilizzo consapevole.

Nel suo intervento, Francesco Mascolo ha evidenziato il ruolo strategico delle aziende pubbliche nel promuovere una gestione efficiente dell’acqua, fondata su sostenibilità ed innovazione e con il fine ultimo di garantirne l’accesso a tutti e proteggerla per le generazioni future.

“Rafforzare la resilienza idrica – ha spiegato Mascolo – significa investire in infrastrutture moderne e digitali, ma anche in una governance partecipata e trasparente, capace di tutelare un bene comune essenziale come l’acqua L’incontro di oggi valorizza il ruolo dei gestori pubblici, naturalmente i più vicini ai cittadini e i più attenti alle necessità dei territori, quali interlocutori fondamentali delle istituzioni comunitarie e nazionali per rendere effettiva la Strategia europea. Portare all’attenzione della Commissione le pratiche e le esigenze di gestori delle grandi città europee come Milano significa offrire un contributo concreto per aiutare i decisori in un percorso di armonizzazione normativo e tutela della risorsa idrica assolutamente necessario”.

Commenti

Devi fare login per commentare

Accedi
Dallo stesso autore
Gianni Franco Papa ad BPER Finanza

Bper chiude i primi nove mesi con utile in crescita del 30% grazie all’integrazione con la Popolare di Sondrio

di redazione

L'amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, che ha presentato i risultati dei primi nove mesi del 2025 Grandi imprese

Tim, Labriola: “Siamo sulla buona strada per raggiungere i target, gli investitori hanno fiducia”

di redazione

Grandi imprese

Successo oltre le attese per il piano di azionariato diffuso di Snam, aderisce il 55% della popolazione aziendale

di redazione

L'amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, che ha presentato i risultati dei primi nove mesi del 2025 Grandi imprese

TIM accelera la crescita nei primi nove mesi del 2025: ricavi in aumento, sinergie con Poste per cloud e AI

di redazione

Tutti i post

Gli Stati Generali è anche piattaforma di giornalismo partecipativo

Vuoi collaborare ?

Newsletter

Ti sei registrato con successo alla newsletter de Gli Stati Generali, controlla la tua mail per completare la registrazione.