TIM Star, al via il nuovo programma fedeltà di TIM

TIM lancia TIM Star, il nuovo programma fedeltà gratuito che premia gli anni trascorsi con l’operatore attraverso livelli, punti e vantaggi esclusivi. Previsti concorsi, partnership con grandi marchi e un’esperienza integrata tra digitale e negozi fisici.

TIM lancia il nuovo programma fedeltà TIM Star, iniziativa gratuita dedicata ai clienti consumer e disponibile sull’App MyTIM e sul sito TIM. Il progetto sostituisce il precedente TIM Party e punta a valorizzare la durata del rapporto con l’azienda attraverso vantaggi crescenti, premi ed esperienze personalizzate.

Il programma introduce un sistema articolato in quattro livelli: Silver, Gold, Platinum e Diamond. La classificazione dipende dagli anni trascorsi con TIM e dai servizi attivi. I clienti più fedeli, oppure quelli che utilizzano offerte integrate come TimVision, DAZN o TIM Energia, potranno accedere ai livelli più alti e ottenere maggiori benefici.

Punti Star, premi ed esperienze esclusive

Elemento centrale dell’iniziativa è il sistema dei “Punti Star”, accumulabili in base alla fedeltà, ai servizi attivati e all’interazione con il programma. I punti consentono di ottenere sconti, contenuti esclusivi, offerte dedicate e la partecipazione a concorsi periodici.

Per il lancio, TIM ha previsto un pacchetto di benvenuto per tutti i nuovi iscritti: un anno di abbonamento digitale ai magazine GQ Italia e Vanity Fair Italia, oltre alla possibilità di partecipare a concorsi con premi di grande richiamo. In palio ci sono viaggi negli Stati Uniti per assistere ai Mondiali di Calcio, PlayStation 5, Smart TV ed esperienze gourmet nei ristoranti del circuito TheFork.

Il programma include inoltre partnership con brand come Lego, Esselunga, Virgin Active e YOOX, che offriranno promozioni e vantaggi esclusivi agli aderenti.

Integrazione tra digitale e negozi

TIM Star punta anche sull’integrazione tra canali online e rete fisica. I clienti potranno, ad esempio, prenotare online uno smartphone con finanziamento TIMFin e completare acquisto e ritiro nei negozi TIM.

Nei prossimi mesi il programma sarà aperto anche ai non clienti, trasformandosi non solo in uno strumento di fidelizzazione, ma anche in una porta d’ingresso all’ecosistema digitale TIM.