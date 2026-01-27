A Torino la terza tappa di “FiberCop per lo sviluppo dei territori”

Si è tenuto a Torino, presso la Sala Stemmi della Città Metropolitana, la terza tappa del roadshow “FiberCop per lo sviluppo dei territori”, organizzato da ANCIcomunicare con il patrocinio dell’ANCI e il contributo tecnico di FiberCop, gestore dell’infrastruttura più estesa e capillare del Paese con circa 27 milioni di chilometri di fibra ottica posati su tutto il territorio nazionale.

Il roadshow è un’importante occasione di confronto tecnico sulle metodologie più avanzate e sostenibili per la realizzazione delle infrastrutture digitali. Particolare attenzione è dedicata alle tecniche di scavo a sezione ridotta, come la microtrincea, che consentono di ridurre tempi e costi degli interventi e aumentare l’efficienza delle attività di ripristino del manto stradale, nel rispetto della sicurezza e della tutela del territorio. La tappa di oggi è stata aperta dai saluti istituzionali di Davide Gilardino, sindaco di Ronsecco, presidente della Provincia di Vercelli e presidente ANCI Piemonte, e Michele Pianetta, vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte.

“La transizione digitale è fondamentale per garantire la competitività dei nostri Comuni, dai grandi centri urbani ai piccoli borghi. Come ANCI Piemonte afferma il presidente Davide Gilardino accogliamo con grande favore questo roadshow perché offre risposte concrete alle sfide quotidiane degli amministratori locali che consistono principalmente nel conciliare la posa di infrastrutture strategiche, come la fibra ottica, con la tutela del decoro urbano e la sostenibilità dei cantieri. Riteniamo fondamentale accelerare la digitalizzazione del territorio riducendo i disagi per i cittadini e per i territori. La collaborazione tra pubblico e privato è l’unica strada percorribile per colmare il digital divide e rendere il Piemonte una regione davvero connessa e all’avanguardia”.

“Sviluppare la rete in fibra ottica significa investire nel futuro dei nostri territori: FiberCop trasforma la connettività in opportunità concrete per cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni, con infrastrutture sostenibili e a basso impatto ambientale grazie a tecniche innovative come la microtrincea “ dichiara Angela Gargani, Public affairs Director di FiberCop. “Il roadshow in collaborazione con ANCI, è un’importante occasione per confrontarci direttamente con i Comuni, condividere competenze e costruire insieme reti resilienti, fondamentali per città smart, servizi digitali avanzati e comunità più connesse”.

Il roadshow proseguirà nelle prossime settimane con nuove tappe sul territorio nazionale, confermando l’impegno condiviso di ANCI e FiberCop nel promuovere infrastrutture digitali moderne, sostenibili e al servizio delle comunità locali.