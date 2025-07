Sparkle e Algérie Télécom firmano un protocollo d’intesa per un nuovo cavo sottomarino tra Italia e Algeria

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, e Algérie Télécom, il principale operatore di telecomunicazioni in Algeria che offre un’ampia gamma di servizi di telefonia fissa, Internet e soluzioni per le imprese, hanno firmato un protocollo d’intesa (MoU) per lo sviluppo di un nuovo cavo sottomarino che collegherà l’Italia e l’Algeria.

L’accordo è stato annunciato durante la sesta edizione del Forum Imprenditoriale Italia-Algeria tenutosi ieri a Roma, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Giorgia Meloni e del Presidente della Repubblica Democratica Popolare d’Algeria Abdelmadjid Tebboune.

Nell’ambito del MoU, Sparkle realizzerà con Algérie Télécom un cavo sottomarino che collegherà l’Italia e l’Algeria e fornirà servizi a valore aggiunto relativi alla sicurezza informatica e al cloud computing, supporto tecnico per lo sviluppo di data center, formazione su tematiche tecniche e un punto di presenza in Europa interamente dedicato ad Algérie Télécom, il tutto con l’obiettivo di sostenere la trasformazione digitale del Paese, in linea con il Piano Mattei per l’Africa promosso dall’Italia.

Il nuovo cavo sottomarino dedicato fornirà una rotta ad alta capacità verso l’Europa, con prestazioni migliori, latenza ridotta e piena ridondanza rispetto alle infrastrutture esistenti. In questo modo, il progetto risponderà anche alla crescente domanda di servizi Internet e contenuti digitali, offrendo un’esperienza di connettività eccezionale sia per i consumatori, sia per le imprese.

“Questo accordo rappresenta un passo significativo nel rafforzamento dei legami digitali tra l’Europa e il Nord Africa”, ha dichiarato Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle. “Siamo orgogliosi di contribuire al futuro digitale dell’Algeria attraverso la realizzazione di infrastrutture moderne e soluzioni innovative e sicure per una connettività internazionale veloce e resiliente”.

“La partnership strategica con Sparkle conferma la relazione storica tra le nostre due aziende e riflette l’impegno comune per l’innovazione e l’eccellenza”, ha affermato Adel Bentoumi, amministratore delegato di Algérie Télécom. “Riteniamo che questo progetto giocherà un ruolo chiave nella diversificazione delle nostre rotte internazionali e nel soddisfare le crescenti esigenze dei nostri clienti in tutta l’Algeria”.

Il Forum Imprenditoriale Italia-Algeria mira a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi in settori strategici quali l’energia, l’innovazione, l’istruzione, l’agricoltura e la cultura. Rientra nel Piano Mattei per l’Africa, con il quale l’Italia intende costruire partenariati equilibrati basati sul rispetto reciproco e su benefici condivisi.