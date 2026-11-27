La violenza contro le donne può lasciare tracce biologiche nell’organismo anche molti anni dopo la fine di una relazione abusante, compromettendo le funzioni cognitive e la salute cardiovascolare. È quanto emerge dai primi risultati di una ricerca dell’Università di Padova, presentati nell’ambito del progetto UNCOVER, iniziativa sostenuta dal Fondo di Beneficenza in capo alla Presidenza di Intesa Sanpaolo.

Lo studio, che ha coinvolto oltre 100 donne, ha evidenziato in quelle che hanno subito violenza difficoltà nella memoria spaziale, nella flessibilità cognitiva e nelle capacità decisionali, oltre ad alcune alterazioni neurofisiologiche rilevate attraverso l’elettroencefalogramma. Sul fronte cardiologico, le analisi hanno mostrato differenze nella struttura e nella funzionalità del cuore.

I risultati, ancora preliminari, non indicano la presenza di patologie neurodegenerative o cardiache conclamate, ma suggeriscono la necessità di considerare la violenza come un importante fattore di rischio per la salute nel lungo periodo.

«Con la ricerca WISH vogliamo portare alla luce un enorme sommerso di sofferenza e di danni alla salute delle donne che rischia ancora oggi di rimanere invisibile», ha dichiarato Jacopo Agrimi, Assistant Professor di Fisiologia presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Padova. «La violenza da parte del partner può lasciare profonde tracce biologiche nell’organismo, continuando a compromettere la salute delle donne anche molto tempo dopo la sua cessazione. Se confermati, i nostri risultati dovranno rappresentare un punto di partenza per ripensare radicalmente il riconoscimento del danno, le strategie di prevenzione e le politiche di assistenza sanitaria. È fondamentale che la ricerca scientifica contribuisca a restituire visibilità e dignità a queste donne, affinché la fine della violenza non coincida con la fine dell’attenzione verso la loro salute».

Nato dalle ricerche condotte da Agrimi e Nazareno Paolocci presso la Johns Hopkins University di Baltimora e successivamente sviluppato a Padova, lo studio integra competenze che spaziano dalle neuroscienze alla cardiologia, dalla psicologia all’immunologia. Nel primo anno di attività, UNCOVER ha coinvolto migliaia di persone attraverso convegni, percorsi formativi e iniziative di sensibilizzazione rivolte a operatori sanitari, centri antiviolenza, scuole e cittadini.

Il progetto si inserisce nel più ampio impegno di Intesa Sanpaolo nel contrasto alla violenza di genere. Dal 2019 il Fondo di Beneficenza ha sostenuto 231 progetti sul tema, erogando complessivamente oltre 9,2 milioni di euro.

«Abbiamo visto scientificamente come la violenza contro le donne produca conseguenze che possono estendersi ben oltre la fine dell’abuso e incidere profondamente sulla salute e sulla qualità della vita», ha commentato Giovanna Paladino, Executive Director Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo. «Sostenere come Fondo di Beneficenza progetti come UNCOVER significa contribuire a trasformare la ricerca scientifica in conoscenza diffusa, strumenti di prevenzione e percorsi di tutela capaci di raggiungere professionisti, istituzioni e comunità. È attraverso la collaborazione tra mondo della ricerca, servizi territoriali e società civile che possiamo favorire una maggiore consapevolezza e una presa in carico sempre più efficace dei bisogni di salute delle donne».