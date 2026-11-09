WEC, Mondiale delle sorprese: Toyota campione

La 6 Ore di Monza ha messo il punto finale su una stagione WEC 2026 iniziata a Imola e passata attraverso Spa-Francorchamps, Le Mans, San Paolo, Austin, Fuji e Barcellona. Il risultato più curioso è arrivato proprio dalla gara conclusiva: la Toyota numero 8 ha terminato in undicesima posizione, fuori dalla zona punti, ma ha potuto comunque festeggiare il titolo mondiale. La squadra di Buemi, Hartley e Hirakawa aveva costruito il proprio vantaggio nei mesi precedenti, mettendo insieme tre successi fondamentali a Imola, Fuji e Barcellona. La prova brianzola non ha cancellato quanto fatto in precedenza. È questa, in fondo, la prima lezione dell’endurance: non vince necessariamente chi arriva meglio all’ultima curva, ma chi riesce a costruire il risultato lungo un’intera stagione.

Toyota, la forza della continuità

Il titolo della formazione giapponese racconta una storia di esperienza e capacità di reagire. Toyota aveva già conquistato la corona Costruttori con il doppio successo nella gara di Barcellona, ma a Monza restava da risolvere il duello interno tra le due vetture per il titolo piloti. La numero 8 di Buemi, Hartley e Hirakawa è riuscita a difendere il margine sulla numero 7 di Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries, nonostante una domenica complicata per entrambe le Hypercar giapponesi.

Per Buemi si tratta del quinto titolo mondiale, per Hartley del quarto e per Hirakawa del terzo. Numeri che raccontano il peso specifico di un equipaggio abituato a gestire le gare più difficili e a trasformare la regolarità in un’arma competitiva. Toyota ha chiuso davanti a BMW e Ferrari nella classifica costruttori, confermandosi il riferimento del campionato. Ma il 2026 ha anche mostrato che il margine sugli avversari non è più quello di un tempo.

Cadillac si prende l’ultima parola

Se Toyota ha vinto il campionato, la grande protagonista della domenica di Monza è stata Cadillac. La V-Series.R numero 38 del Cadillac Hertz Team JOTA, affidata a Jack Aitken, Sébastien Bourdais ed Earl Bamber, ha conquistato la vittoria dopo 191 giri, precedendo di appena 5 secondi e 607 millesimi l’Alpine numero 36 di Victor Martins e Jules Gounon.

Per il costruttore americano è stato il primo successo stagionale, arrivato quando ormai non c’erano più titoli da inseguire. Una vittoria che ha un valore particolare anche per Bourdais, tornato sul gradino più alto del podio nel WEC dopo oltre dieci anni, e per JOTA, capace di vincere almeno una gara nel campionato per la dodicesima stagione consecutiva. Il successo di Monza ha dimostrato che la Cadillac aveva ancora qualcosa da dire e che il lavoro svolto durante l’anno poteva finalmente trovare una sintesi nel risultato più importante.

È anche una delle immagini più belle dell’endurance: una squadra che non ha più una classifica da conquistare continua a correre per vincere. Perché una gara può essere l’ultima del calendario, ma non è mai soltanto una formalità.

Ferrari, un podio davanti ai tifosi

Per Ferrari la gara di casa si è conclusa con il terzo posto della 499P numero 51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Un risultato arrivato dopo la penalità di venti secondi inflitta all’Aston Martin Valkyrie numero 007, che aveva tagliato il traguardo in terza posizione. La vettura britannica aveva così sfiorato il primo podio della propria storia nel WEC, ma la sanzione ha promosso la Ferrari sul gradino più basso del podio.

Le altre due 499P hanno terminato in settima e ottava posizione, rispettivamente con gli equipaggi delle numero 50 e 83. Non è stato il finale perfetto per il Cavallino, soprattutto dopo una stagione nella quale Toyota ha saputo conquistare entrambe le classifiche principali. Eppure il podio di Monza ha avuto un significato che va oltre i punti: davanti a 75.181 spettatori, il pubblico italiano ha potuto salutare le proprie Ferrari in una cornice che continua a rappresentare uno dei luoghi simbolo dell’automobilismo mondiale.

Il dato degli spettatori è forse uno dei più importanti dell’intero fine settimana. L’endurance non è soltanto una disciplina per appassionati di strategie, consumi e gestione degli pneumatici: è uno spettacolo capace di richiamare un pubblico numeroso, che vive il circuito per un intero weekend e riconosce nelle gare di durata una forma di competizione diversa dalla velocità pura.

Il Mondiale non è stato soltanto una questione di Toyota e Ferrari

Guardando alla classifica finale, BMW ha conquistato il secondo posto tra i costruttori Hypercar, davanti a Ferrari. La squadra tedesca ha chiuso una stagione di grande crescita con due vittorie e altri tre podi, mentre Kevin Magnussen e Raffaele Marciello hanno difeso il terzo posto nella graduatoria piloti. Il successo di Spa e quello di San Paolo hanno confermato la competitività della M Hybrid V8, protagonista di un campionato nel quale la costanza ha fatto la differenza. Anche le statistiche della prima parte di stagione avevano anticipato il tema dominante del 2026: dopo 4 gare si erano già alternati quattro equipaggi differenti al successo assoluto.

Un campionato che guarda già al futuro

La stagione 2026 lascia in eredità un WEC competitivo, ricco di costruttori e sempre più difficile da interpretare. Toyota ha dimostrato di sapere ancora vincere, BMW ha consolidato la propria presenza ai vertici, Ferrari resta uno dei riferimenti più importanti del panorama internazionale e Cadillac ha trovato a Monza una vittoria che può rappresentare una base per ripartire. Senza dimenticare Alpine, capace di chiudere il proprio programma nel Mondiale con il secondo posto di Martins e Gounon.

Il prossimo capitolo promette di essere altrettanto interessante, con nuovi ingressi e un confronto tecnico destinato ad allargarsi. Ford e McLaren sono attese nella classe Hypercar nel 2027, un elemento che potrebbe rendere ancora più affollata la lotta al vertice.

Alla fine, però, il dato più interessante del 2026 non è soltanto il nome dei campioni. È la sensazione che nessuno possa permettersi di considerarsi arrivato. Toyota ha vinto senza punti a Monza, Cadillac ha trionfato quando il campionato era ormai deciso, Ferrari ha trovato il podio davanti al proprio pubblico e BMW ha costruito una stagione di sostanza. Nell’endurance il tempo non si misura soltanto in secondi, ma nella capacità di resistere, imparare e ripartire. Il WEC 2026 si è chiuso così: con un campione, tanti protagonisti e la certezza che nel 2027 la storia potrebbe ricominciare da capo.

Foto credits Ferrari Media Centre