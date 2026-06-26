Mancano pochi giorni all’apertura del mercato estivo della Serie A.

Champagne e adrenalina.

Le società studiano rinforzi, i procuratori lavorano, i giornali riportano le trattative.

Quest’anno, però, aleggia una sensazione diversa.

Che sa di estratto conto.

Di plusvalenza, per la precisione.

La plusvalenza è il profitto che una società realizza vendendo un giocatore a un prezzo superiore al suo “valore residuo a bilancio”.

Detta così sembra una faccenda quasi semplice.

Quasi.

Perché una plusvalenza non cade dal cielo.

Dietro quel guadagno c’è un lavoro collettivo fatto di relazioni, chilometri e intuizioni.

E soprattutto di rischio.

Perché un giocatore va scoperto prima degli altri, pagato e aspettato.

Va mandato in campo quando è ancora incompleto.

E per aspettarlo serve una società solida, con una visione capace di reggere errori e impazienze.

Se poi il giocatore cresce, il bilancio ringrazia.

Se non cresce, resta il problema.

Il grande colpo può arrivare da un campionato minore.

Ma il passaggio più solido resta quello interno: vivai, Under, Primavera.

Risorse interne su cui il calcio italiano dice di voler scommettere.

A parole.

Il problema, allora, va oltre la contabilità.

Il nodo è produttivo.

Se non costruisci giocatori, addio plusvalenze.

E non hai nemmeno una Nazionale da mandare serenamente in giro per il mondo.

E così in Italia non solo i club, ma la Nazionale stessa non sembra particolarmente in forma: spiaggiata sul divano a guardare il Curaçao ai Mondiali.

Mentre sogna le effervescenze del mercato.

Che tanto i sogni non costano nulla.