Kansas City, Mondiale di calcio 2026.

Serata del 16 giugno.

Alla vigilia dei trentanove anni, Lionel Messi ha segnato una tripletta nella vittoria dell’Argentina contro l’Algeria.

Cristiano Ronaldo, a quarantuno, si presenta al suo sesto Mondiale.

Luka Modrić, a quarant’anni, continua a guidare la Croazia.

Eppure un tempo il calcio aveva automatismi piuttosto semplici.

Arrivati a una certa età, la prassi prevedeva il saluto al pubblico, la targa ricordo e una frase sul futuro dei giovani.

Negli ultimi tempi, però, i diretti interessati sembrano aver preso una direzione ostinata e contraria.

Come si fa a lasciare quando puoi ancora segnare una tripletta?

Magari al Mondiale.

Per la tua nazionale.

In mondovisione.

Messi, Ronaldo e Modrić sono tre simboli diversissimi tra loro.

Messi è il genio imprevedibile che continua a stupire.

Maestro di dribbling e coordinazione.

Ronaldo è la presenza atletica: il corpo come progetto, la carriera come costruzione maniacale, il cinismo sotto porta.

Modrić è l’intelligenza tattica, il metronomo che detta i ritmi della squadra.

L’esterno trivela.

Tre stili diversi. Una stessa ostinazione.

Hanno già vinto tutto, eppure continuano a essere decisivi nonostante l’anagrafe che vorrebbe trasformarli in leggende del passato.

La spiegazione più immediata chiama in causa i progressi della medicina sportiva, la preparazione atletica e la cura del corpo.

Ma non basta.

Per restare decisivi a quarant’anni non è sufficiente durare.

Bisogna imparare a cambiare.

Messi, Ronaldo e Modrić non sono più i giocatori che erano a venticinque anni.

Hanno conservato il talento e imparato ad amministrarlo, capitalizzando l’esperienza accumulata.

Forse qualcosa sul piano fisico si è inevitabilmente perso, in compenso sono cresciute la lettura del gioco, la scelta dei tempi e la capacità di incidere nei momenti decisivi

In altre parole, non hanno sconfitto il tempo.

Hanno imparato a giocare con lui.

Prima o poi arriverà anche per loro il momento di fermarsi.

Ma il triplice fischio sarà sempre e solo a discrezione del campo