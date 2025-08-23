La Serie A inizia oggi, le quote dei bookmakers vedono nettamente favorito il Napoli campione uscente.



La Serie A 2025-26 prende ufficialmente il via oggi, sabato 23 agosto 2025, con le prime sfide della stagione. Si parte con Genoa-Lecce e Sassuolo-Napoli, alle 18.30, e poi con Roma-Bologna e Milan-Cremonese alle 20.45.

Chi sono le favorite per lo Scudetto?

Il Napoli campione d’Italia parte come grande favorita, grazie alla continuità del progetto tecnico guidato da Antonio Conte e all’arrivo di top player come Kevin De Bruyne, Noa Lang e Sam Beukema. Le quote dei bookmaker italiani confermano le probabilità degli azzurri: circa 2,50–2,60. In caso di vittoria del Napoli, sarebbe il primo bis dopo parecchi anni: l’ultima a confermarsi campione d’Italia fu la Juventus, nel 2019-2020. Dal 2020-21 (Inter), 2021-22 (Milan), 2022-23 (Napoli), 2023-24 (Inter) e 2024-25 (Napoli), non si sono verificati bis. L‘Inter è la principale antagonista: quote tra 3,75 e 4,25, a seconda dell’operatore

A seguire, Juventus si posiziona tra i 5,50 e 6,00, quote analoghe assegnate alla vittoria del Milan. La Roma, che ha affidato il progetto tecnico a Giampiero Gasperini, è quotata tra 12,00 e 15,00, secondo gli operatori principali.

Un’analisi alternativa con simulazioni del “Supercomputer Opta Predictor” dà per favorita l’Inter con il 36,09% di possibilità, davanti a Napoli con il 13,25%, e Roma indicata come quarta forza con una probabilità di vittoria del 10,29%

Retrocessioni e marcatori, le quote per la serie A 2025/2026



Le quote specifiche sulla retrocessione non sono ampiamente disponibili nelle fonti principali, ma Reuters sottolinea che alcune neopromosse come Sassuolo e Pisa potrebbero vivere stagioni difficili. Nella lotta per il titolo di capocannoniere Lautaro Martínez è il favorito, quotato a 5,50. Seguono Moise Kean (6,50), Jonathan David (8,00), con menzioni anche per Thuram e Vlahović intorno a 20,00.

I ritorni, le conferme, i tecnici che allenano nella squadra in cui giocarono

Massimiliano Allegri torna sulla panchina del Milan dopo un decennio. Nel suo primo ciclo ci furono uno scudetto, un secondo posto contestatissimo dopo un clamoroso gol non dato al Milan in una sfida decisiva contro la Juve guidata proprio da Antonio Conte, un terzo posto, e poi un frettoloso esonero in un Milan in declino. Alla Juve vinse moltissimo, e arrivò per due volte in finale di coppa dei Campioni. Sulle panchine di Inter e Juventus siedono il romeno Christian Chivu e il croato Igor Tudor. Entrambi hanno speso una parte fondamentale della loro carriera di calciatori nelle squadre che ora allenano. Chivu fu uno dei protagonisti del Triplete dell?inter di Moratti e Mourinho. Insomma, i corsi e i ricorsi della storia sono tanti: adesso però è ora di vedere il futuro. A scriverlo, come sempre, saranno calciatori e allenatori!